مداخله در انتخابات با استفاده از امکانات شهرداری را متوقف کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اقراریان در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی و سوابق روشن اجرایی، هشدار داد: هرگونه اقدام مبتنی بر فشارهای رسانه‌ای و سیاسی، دستاوردی جز ناامیدی مردم نسبت به اصلاح امور نخواهد داشت.

وی در ادامه با استناد به تذکر وزیر کشور مبنی بر عدم مداخله شهرداری‌ها در انتخابات و پرهیز از اقدامات نمایشی و نیز با اشاره به مصاحبه اخیر رئیس ستاد انتخابات شهردار تهران با یکی از رسانه‌ها، پرسش‌هایی را خطاب به علیرضا زاکانی مطرح کرد.

اقراریان گفت: در این مصاحبه عنوان شده «ما جریان مستقر هستیم و ستاد مشترکی برای ماندن زاکانی در شهرداری تهران درست کرده‌ایم». سوال من این است: جناب آقای زاکانی، به نظر شما «جریان مستقر» بودن، حق ویژه‌ای برای شما ایجاد می‌کند؟ آیا بین سخنگوی شما و شهرداری تهران با این ستاد انتخاباتی، ارتباط ویژه‌ای وجود دارد؟

عضو شورای شهر تهران این اظهارات را یک «تذکر پیشگیرانه» عنوان کرد و خطاب به مهدی چمران، رئیس شورا افزود: به منظور پیشگیری، به عوامل خود در شهرداری تهران متذکر شوید بر اساس شرع، قانون و تذکر وزیر کشور، از مداخله در انتخابات با استفاده از امکانات شهرداری پرهیز کنند.

وی در پایان، خطاب به سخنگوی شهردار تهران گفت: به سخنگوی آقای زاکانی یادآور می‌شوم برای روشن شدن حقیقت ماجرای یک انتصاب مسئله‌دار و سیاسی، به حافظه تاریخی و گفت‌وگوی تلویزیونی مسئول ستاد انتخاباتی آقای زاکانی با شبکه تهران که در دسترس است، مراجعه کنند. اظهارات ایشان در آن برنامه گویاست.

