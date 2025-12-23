عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار:
مداخله در انتخابات با استفاده از امکانات شهرداری را متوقف کنید
عضو شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی این شورا با بیان تذکری به علیرضا زاکانی، بر لزوم پرهیز عوامل شهرداری از هرگونه مداخله در فرآیند انتخابات با استفاده از امکانات اداری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی اقراریان در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت تخصصگرایی و سوابق روشن اجرایی، هشدار داد: هرگونه اقدام مبتنی بر فشارهای رسانهای و سیاسی، دستاوردی جز ناامیدی مردم نسبت به اصلاح امور نخواهد داشت.
وی در ادامه با استناد به تذکر وزیر کشور مبنی بر عدم مداخله شهرداریها در انتخابات و پرهیز از اقدامات نمایشی و نیز با اشاره به مصاحبه اخیر رئیس ستاد انتخابات شهردار تهران با یکی از رسانهها، پرسشهایی را خطاب به علیرضا زاکانی مطرح کرد.
اقراریان گفت: در این مصاحبه عنوان شده «ما جریان مستقر هستیم و ستاد مشترکی برای ماندن زاکانی در شهرداری تهران درست کردهایم». سوال من این است: جناب آقای زاکانی، به نظر شما «جریان مستقر» بودن، حق ویژهای برای شما ایجاد میکند؟ آیا بین سخنگوی شما و شهرداری تهران با این ستاد انتخاباتی، ارتباط ویژهای وجود دارد؟
عضو شورای شهر تهران این اظهارات را یک «تذکر پیشگیرانه» عنوان کرد و خطاب به مهدی چمران، رئیس شورا افزود: به منظور پیشگیری، به عوامل خود در شهرداری تهران متذکر شوید بر اساس شرع، قانون و تذکر وزیر کشور، از مداخله در انتخابات با استفاده از امکانات شهرداری پرهیز کنند.
وی در پایان، خطاب به سخنگوی شهردار تهران گفت: به سخنگوی آقای زاکانی یادآور میشوم برای روشن شدن حقیقت ماجرای یک انتصاب مسئلهدار و سیاسی، به حافظه تاریخی و گفتوگوی تلویزیونی مسئول ستاد انتخاباتی آقای زاکانی با شبکه تهران که در دسترس است، مراجعه کنند. اظهارات ایشان در آن برنامه گویاست.