به گزارش ایلنا، آیت الله محمدرضا ناصری، امام جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، در دیدار با شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با اشاره به اهمیت راهبردی محیط زیست و آب در آینده استان، بر لزوم مدیریت هوشمندانه صنایع و منابع آب تأکید کرد.

وی اظهار کرد: توسعه صنعتی بدون توجه به مسیر باد، فیلترهای استاندارد و ملاحظات زیست‌محیطی، آسیب مستقیم به سلامت مردم وارد می‌کند و باید با کمک نیروهای متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاح شود.

امام جمعه یزد با بیان اینکه جابه‌جایی صنایع بزرگ امکان‌پذیر نیست، افزود: می‌توان با تقویت فیلترها، نوسازی تجهیزات فرسوده و نظارت دقیق، میزان آلودگی را به‌طور محسوس کاهش داد.

آیت الله ناصری با بیان اینکه برخی گزارش‌ها ازعدم توجه صنایع به محیط زیست است افزود: برخی واحدها با خاموش‌کردن فیلترها در ساعات شب سلامت مردم را تهدید می‌کنند و باید نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول در این رابطه صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در یزد، بحران آب را مسئله‌ای حیاتی برای استان دانست و گفت: تأمین پایدار آب برای مردم یزد یک ضرورت انکارناپذیر است و باید مسیرهای انتقال آب با رضایت مناطق مبدأ همراه باشد تا مردم استان از این نعمت حیاتی محروم نشوند.

آیت الله ناصری با اشاره به مشکلات شدید آب‌رسانی در سال جاری، به‌ویژه در روستاها، خاطرنشان کرد: رساندن آب با تانکر به برخی مناطق نشان‌دهنده شرایط دشوار و لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌های اساسی است.

امام جمعه یزد در پایان با تأکید بر نگاه الهی به حفظ طبیعت گفت: همه موجودات در نظام خلقت مأمور حفظ تعادل محیط زیست‌اند و وظیفه ما این است که با تدبیر، نظارت و پیشگیری، این تعادل را بر هم نزنیم؛ توسعه باید همراه با سلامت مردم و طبیعت باشد.

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صبح امروز در جریان سفر به استان یزد و دیدار با آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با قدردانی از توجه به مسائل محیط زیستی در یزد، اظهار داشت: مشکلات امروز محیط زیست کشور، حاصل تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی، منابع آب و توان اکولوژیک مناطق انجام شده است.

انصاری با بیان اینکه استقرار نادرست صنایع و توسعه نامتوازن منجر به تخریب محیط زیست و از عوامل افت شدید منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین و تهدید سلامت مردم محسوب می‌شود، افزود: امروز در شرایط سختی مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده داریم و عبور از این وضعیت نیازمند حمایت همه‌جانبه ارکان مختلف کشور است.

وی با تأکید بر نقش اسناد بالادستی در حکمرانی محیط زیست تصریح کرد: سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری که بیش از یک دهه از ابلاغ آن می‌گذرد، نقشه راه روشن کشور در این حوزه است و اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، امروز با این حجم از چالش‌ها مواجه نبودیم.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از رویکرد محیط زیستی استاندار یزد گفت: نگاه مسئولان استانی، به‌ویژه استاندار، فرصتی ارزشمند برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی استان یزد و تحقق توسعه پایدار با همراهی مردم و بخش خصوصی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی در پایان با اشاره به آموزه‌های دینی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: در تعالیم اسلام بر همزیستی با طبیعت، احترام به محیط زیست و شعورمندی طبیعت تأکید شده و این نگاه می‌تواند مبنای حکمرانی درست در حوزه محیط زیست و تضمین زندگی پایدار برای نسل‌های آینده باشد.

