معاون پرستاری وزارت بهداشت:

برخی چالش‌های پرستاری فراتر از وزارت بهداشت است

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: حل برخی چالش‌های حوزه پرستاری، نیازمند توجه سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایلنا، عباس عبادی، با تأکید بر اشراف کامل معاونت پرستاری وزارت بهداشت بر مشکلات موجود، افزود: معاونت پرستاری با رویکرد مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، مصمم به پیگیری و رفع مشکلات حوزه پرستاری است. 

وی گفت: بخشی از مسائل پرستاری در حیطه اختیارات وزارت بهداشت قرار دارد که پیگیری و حل آن‌ها در دستور کار قرار گرفته و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد، اما برخی چالش‌ها فراتر از وزارتخانه بوده و نیازمند همراهی و توجه سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی است. 

به گزارش وبدا، عبادی با اشاره به نقش مهم قانون‌گذاری در بهبود وضعیت پرستاری، خواستار حمایت نمایندگان مجلس از طرح‌ها و قوانین مرتبط با این حوزه شد و تأکید کرد: همراهی مجلس می‌تواند نقش تسهیل‌گر مؤثری در حل مسائل ساختاری پرستاری کشور ایفا کند.

 

