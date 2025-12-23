سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم:
تحول آموزش عالی از مسیر پژوهش مأموریتگرا میگذرد
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت دانشگاهها گفت: حل مسائل واقعی کشور در گرو اصلاح نگاه به آموزش عالی، عبور از مدرکگرایی و تمرکز بر پژوهشهای مأموریتمحور، شبکهای و مبتنی بر منافع ملی است.
به گزارش ایلنا، ابطحی در آیین نکوداشت هفته پژوهش که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، با قدردانی از گزارشهای ارائهشده و رویکرد آیندهنگر مدیریت دانشگاه پیام نور، اظهار کرد: افقهای آموزشی، پژوهشی و فناورانهای که امروز در این دانشگاه ترسیم شده، نشاندهنده درک دقیق از ورود دانشگاه به زیستبوم نوآوری و حکمرانی علمی است.
وی با اشاره به آغاز ماه رجب و پیوند مناسبتهای فرهنگی و دینی، افزود: یکی از ریشهایترین چالشهای نظام آموزش عالی کشور، «بزرگ شدن دولت» و تبدیل آن به بزرگترین کارفرماست؛ مسئلهای که به گسترش مدرکگرایی و تضعیف کارآمدی آموزش منجر شده است.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: زمانی که دولت بهعنوان کارفرمای اصلی، بیش از مهارت و تخصص، به عناوین و مدارک توجه میکند، زیرنظامهای آموزشی نیز ناخواسته به سمت توسعه کمّی تحصیلات تکمیلی سوق داده میشوند؛ در حالی که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد کارایی، حرفهایگری و مهارت، معیار اصلی ورود به بازار کار است.
ابطحی با تأکید بر کمبود نیروی ماهر و متخصص در کشور خاطرنشان کرد: امروز کشور با فقدان دکترا مواجه نیست، بلکه با کمبود تکنسین ماهر و مهندسان توانمند برای حل مسائل واقعی روبهروست. دانشگاههایی مانند دانشگاه پیام نور با شبکه گسترده، تنوع رشتهای و مأموریت ملی، میتوانند نقش تعیینکنندهای در رفع این خلأ ایفا کنند.
وی یکی از آسیبهای جدی آموزش عالی را یکساننگری در آییننامههای ارتقا دانست و گفت: دانشگاههای مهارتمحور، دانشگاههای ارتقای سواد عمومی و دانشگاههای پژوهشمحور نباید با یک خطکش ارزیابی شوند. همسانسازی مأموریتها، به آشفتگی در هرم نیروی انسانی و کاهش اثربخشی نظام آموزش عالی منجر شده است.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر لزوم پرهیز از رقابتهای غیرضرور دانشگاهی گفت: دانشگاهها باید به جای رقابت فرسایشی، به سمت همکاریهای سازمانیافته حرکت کنند. شبکه گسترده دانشگاه پیام نور این امکان را فراهم کرده است که مأموریتهای استانی و ملی با مشارکت سایر دانشگاهها و نهادها بهصورت همافزا دنبال شود.
ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «ابرچالشهای کشور» گفت: بسیاری از مسائلی مانند آب، انرژی، آلودگی هوا و فرونشست زمین، از منظر فنی و مهندسی راهحلهای شناختهشده دارند. ابرچالش واقعی کشور، در لایههای عمیقتر حکمرانی، اعتماد عمومی، اجرای قانون و همسویی منافع ملی نهفته است؛ حوزهای که نیازمند پژوهشهای عمیق، نظاممند و بینرشتهای بهویژه در علوم انسانی است.
وی تأکید کرد: پژوهشهای پراکنده و محدود نمیتواند پاسخگوی این مسائل باشد؛ بلکه باید گروههای علمی قدرتمند و شبکهای، این چالشها را بهعنوان مسائلی ملی و حاکمیتی دنبال کنند؛ ظرفیتی که در دانشگاه پیام نور با پراکندگی جغرافیایی و تنوع علمی آن بهخوبی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه پیام نور، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم در پایان با ابراز خرسندی از حضور در این آیین گفت: مدیریت خردمندانه دانشگاه پیام نور و نگاه مأموریتگرا به پژوهش، میتواند این دانشگاه را به یکی از بازیگران اصلی حل مسائل کشور تبدیل کند و آیندهای امیدوارکننده برای آموزش عالی رقم بزند.