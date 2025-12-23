یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه فصل زمستان ۱۴۰۴ با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اعلام شد.
به گزارش ایلنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در ادامه حمایت از فعالیتهای پژوهشی و تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات تخصصی، یارانه خدمات آزمایشگاهی ویژه فصل زمستان ۱۴۰۴ با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری به مرحله اجرا رسید.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با اعلام این خبر گفت: با هدف گسترش و ارتقای کیفیت پژوهش های آزمایشگاهی در کشور، حمایت مؤثر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تداوم دارد.
امیر یونسیان افزود: در این دوره نیز همانند دورههای پیشین، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند از یارانه اعتباری شبکه آزمایشگاهی کشور با پوشش پنجاه درصد و تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای دریافت خدمات آزمایشگاهی بهرهمند شوند.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به بازه زمانی استفاده از این اعتبار اظهار کرد: امکان بهرهمندی از یارانه خدمات آزمایشگاهی فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان این فصل فراهم شده است و پژوهشگران میتوانند در این مدت از تسهیلات پیشبینیشده استفاده کنند.
وی درباره زمان آغاز ثبت درخواستها تصریح کرد: متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور به نشانی my.labsnet.ir نسبت به تکمیل اطلاعات کاربری اقدام کنند.
ثبتنام برای طرح یارانه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساعت ۹ صبح شنبه، ششم دی ماه و طرح یارانه ویژه اعضای هیئت علمی، از چهارشنبه ۱۰ دی ماه، فعال میشود.