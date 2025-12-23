انسداد محور چالوس تا ساعت ۱۹
جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز سه شنبه دوم دی ماه خبر داد و گفت: همزمان در برخی ورودیهای تهران و چند آزادراه کشور ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گزارش ایلنا از فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد همه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران- شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از محورهای جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در محورهای آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه کرج - قزوین در محدوده گلدشت و محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
انسداد ناشی از کارگاههای جادهای
سرهنگ محبی با اشاره به انسدادهای موقت جادهای گفت: محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵)، به دلیل عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه مسدود است و رانندگان میتوانند از محورهای هراز و سوادکوه (فیروزکوه) بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
وی درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: بندر خمیر–بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ) ، بندر لنگه–پارسیان، محورهای مسدود غیرشریانی، دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا، مظفرآباد–رودبار و قلعهگنج–رودبار (فرعی بیژنآباد) از محورهای مسدود شریانی هستند.
به گفته جانشین رئیس پلیس راه، محور خوانسار–بویین و میاندشت، زرآباد–چاهان، جلگه–چاه اسحاق، فاریاب–کهنوج (کلکسورک)، قلعهگنج–رمشک، قلعهگنج–جاسک، پونل–خلخال و گنجنامه–تویسرکان محور دارای انسداد فصلی هستند.
توصیههای پلیس راه
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی گفت: رانندگان پیش از سفر از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.
وی افزود: در مسیرهای کوهستانی و برفگیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، توجه به هشدارهای پلیس راه و خودداری از توقف در حاشیه راهها ضروری است.
محبی تأکید کرد: بیتوجهی به هشدارهای پلیس در شرایط زمستانی میتواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیندازد.