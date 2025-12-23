خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد محور چالوس تا ساعت ۱۹

انسداد محور چالوس تا ساعت ۱۹
کد خبر : 1731649
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز سه شنبه دوم دی ماه خبر داد و گفت: هم‌زمان در برخی ورودی‌های تهران و چند آزادراه کشور ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گزارش ایلنا از فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد همه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران- شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک سنگین در محورهای آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه کرج - قزوین در محدوده گلدشت و محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهرقدس گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

انسداد ناشی از کارگاه‌های جاده‌ای

سرهنگ محبی با اشاره به انسدادهای موقت جاده‌ای گفت: محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵)، به دلیل عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای هراز و سوادکوه (فیروزکوه) به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی درباره محورهای مسدود شریانی نیز گفت: بندر خمیر–بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ) ، بندر لنگه–پارسیان، محورهای مسدود غیرشریانی، دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا، مظفرآباد–رودبار و قلعه‌گنج–رودبار (فرعی بیژن‌آباد) از محورهای مسدود شریانی هستند.

به گفته جانشین رئیس پلیس راه، محور خوانسار–بویین و میاندشت، زرآباد–چاهان، جلگه–چاه اسحاق، فاریاب–کهنوج (کلکسورک)، قلعه‌گنج–رمشک، قلعه‌گنج–جاسک، پونل–خلخال و گنجنامه–تویسرکان محور دارای انسداد فصلی هستند.

توصیه‌های پلیس راه

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی گفت: رانندگان پیش از سفر از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

وی افزود: در مسیرهای کوهستانی و برف‌گیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، توجه به هشدارهای پلیس راه و خودداری از توقف در حاشیه راه‌ها ضروری است.

محبی تأکید کرد: بی‌توجهی به هشدارهای پلیس در شرایط زمستانی می‌تواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیندازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا