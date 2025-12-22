معاون عمرانی استاندار تهران خبر داد؛
مدارس ابتدایی استان تهران فردا سه شنبه ۲ دی ماه مجازی شد
معاون عمرانی استاندار تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم برای فردا سه شنبه ۲ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد از درب منزل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، سید کمال الدین میرجعفریان، از برگزاری کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: برای فردا سه شنبه دوم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی ها استان تهران جز شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم تعطیل(در صورت تداوم شاخص آلودگی برای روز چهارشنبه سوم دی ماه تمدید می شود) و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
وی از ممنوعیت فعالیت های ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و بیان کرد: مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.
میرجعفریان اظهار کرد: تردد کامیون ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
وی گفت: اکیدا توصیه می شود از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
معاون استاندار تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت به مدت ۴۸ ساعت یعنی روز سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیگردد، لازم به ذکر است که( برای اجرای این طرح پلاک های عمومی، اتوبوس و مینی بوس های درون شهری و سرویس های مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند).
میرجعفریان افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، طی ۴۸ ساعت آینده صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.