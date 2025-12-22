به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه یکم دی‌ماه در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران، به میزبانی استانداردی، معتمدیان، استاندار تهران بعد از شنیدن مشکلات مطرح شده توسط مدیران مناطق تهران، که بیشتر به مشکلات و فرسودگی زیرساختی مدارس و وضعیت معیشتی معلمان معطوف بود، گفت: در شرایط فعلی با محدودیت‌ها، کار کردن سخت است. تصمیم‌گیری در این وضعیت مشکلات خاص خودش را دارد.

وی افزود: آموزش و پرورش به سمت جلو در حال حرکت است و توجه دولت چهاردهم به آموزش و پرورش بی‌سابقه است. استراتژی دکتر پزشکیان در این زمینه افزایش سرانه‌ها و عدالت آموزشی با کمک مردم است. توجه به کمک مردم و خیرین به علت توانایی و منابع محدود دولت صورت می‌گیرد.

او در ادامه اذعان کرد: برای اولین بار است که دولتی برنامه‌های خودش را با برنامه‌ی هفتم تنظیم کرد و تلاش می‌کند بر اساس آن عمل کند. به همین خاطر با وجود برنامه، من به عنوان بخشی از دولت می‌دانم که چه کاری باید انجام دهم.

معتمدیان عنوان کرد: در استان کمبود فضای آموزشی داریم اما با این حال اعتبارات زیادی برای ساخت مدرسه و گسترش فضای آموزشی تخصیص داده شده است. دولت بیش از توانش در زمینه کار انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: مدیران مناطق می‌توانند کمک‌های خوبی برای مدرسه‌سازی از خیرین دریافت کنند. مولدسازی بسیار از املاک هم در حال تعیین و تکلیف و مستند‌سازی است.

او ابراز کرد: بخش زیادی از فسادی که در دولت داریم به خاطر همین نبود مستندسازی و شفافیت است، مثلا دستگاهی املاکی دارد بدون آن که خودش از آن باخبر باشد. فرایند مولدسازی در کشور در مجموع موفق نبوده و تنها ۲ درصد این برنامه با توجه به برسی سازمان برنامه و بودجه، محقق شده است.

