استرداد بیش از ۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول امسال

وی افزود: در همین مدت، کارآگاهان پلیس آگاهی ۲۲ هزار و ۷۷۲ واحد صنفی مجاز شامل سمساری ها، اوراق فروشی ها، مراکز جمع آوری ضایعات و واحدهای مرتبط با کالای دست دوم را مورد بازدید قرار دادند که نتیجه این بازرسی ها صدور سه هزار و ۳۲۸ اخطار پلمب و پلمب تعداد ۷۶۶ واحد متخلف بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به یک سال تعامل با اتحادیه صنوف مرتبط، گفت: در این بازده زمانی، طرح نصب دوربین های پایش تصویری در تمامی سمساری ها اجرا شد و با اتصال این دوربین ها به مرکز پایش پلیس، سطح نظارت و سرعت کشف جرایم چندین برابر شد.

وی تصریح کرد: استرداد گسترده اموال، استاندارد سازی صنوف مرتبط و نظارت هوشمندانه سه رکن اساسی تحول در پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۴ است، تحولی که نتیجه مستقیم هوشمندسازی، عملیات های هدفمند و ارتقای تعامل میان پلیس و صنوف رسمی کشور است.