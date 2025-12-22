استرداد بیش از ۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول امسال
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس آگاهی در هشت ماهه نخست امسال با تمرکز بر محور "افزایش کشفیات" موفق شد بیش از ۲ میلیون قلم اموال مسروقه را به مالباختگان بازگرداند و با بازرسی بیش از ۲۲ هزار واحد صنفی در کشور بزرگترین اقدام نظارتی را رقم بزند.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردارمحمد قنبری با تشریح عملکرد پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با سرقت اظهار کرد: در هشت ماهه امسال مجموعا ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۷۲ قلم اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد، رقمی بی سابقه که نشان دهنده جهش بزرگ پلیس آگاهی در حوزه کشف علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است.
وی افزود: در همین مدت، کارآگاهان پلیس آگاهی ۲۲ هزار و ۷۷۲ واحد صنفی مجاز شامل سمساری ها، اوراق فروشی ها، مراکز جمع آوری ضایعات و واحدهای مرتبط با کالای دست دوم را مورد بازدید قرار دادند که نتیجه این بازرسی ها صدور سه هزار و ۳۲۸ اخطار پلمب و پلمب تعداد ۷۶۶ واحد متخلف بود.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به یک سال تعامل با اتحادیه صنوف مرتبط، گفت: در این بازده زمانی، طرح نصب دوربین های پایش تصویری در تمامی سمساری ها اجرا شد و با اتصال این دوربین ها به مرکز پایش پلیس، سطح نظارت و سرعت کشف جرایم چندین برابر شد.
وی تصریح کرد: استرداد گسترده اموال، استاندارد سازی صنوف مرتبط و نظارت هوشمندانه سه رکن اساسی تحول در پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۴ است، تحولی که نتیجه مستقیم هوشمندسازی، عملیات های هدفمند و ارتقای تعامل میان پلیس و صنوف رسمی کشور است.