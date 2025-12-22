به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علی اکبر کریمی" اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر تردد یک سواری تیبا حامل گنج یاب، ماموران بررسی های را لازم را انجام داده و با هماهنگی قضایی، اقدام به کنترل خودروهای عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی سواری تیبا را شناسایی و توقیف کردند که در بازرسی از خودرو یک دستگاه گنج یاب خارجی فاقد مجوز و تعدادی وسایل حفاری را کشف کردند. فرمانده انتظامی بیضا با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان 10 میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه 2 نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

انتهای پیام/