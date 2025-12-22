خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تمرکز باید بر جلوگیری از خام‌فروشی باشد

تمرکز باید بر جلوگیری از خام‌فروشی باشد
کد خبر : 1731229
لینک کوتاه کپی شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نبود سرمایه‌گذاری هدفمند و صادرات‌محور از مشکلاتی است که در حوزه‌ی صادرات با آن مواجه هستیم. همچنین باید بر جلوگیری از خام‌فروشی تمرکز کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز دوشنبه یکم دی‌ماه در همایش فرصت‌های صادراتی به عراق به میزبانی دانشگاه آزاد، ضمن اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی گفت: برای رشد باید نسبت سرمایه‌گذاری و تولید را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم. وظیفه صادرات هم وارد کردن ما به زنجیره‌ی ارزش منطقه‌ای است.

وی افزود: شناسایی فرصت‌ها ضرورتی راهبردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید سرسری از آن عبور کنیم. حضور محصولات در بازار‌ها باید مستمر ادامه یابد و دائما به‌روز شود.

او اضافه کرد: واحدهای ایرانی که با منابع معدنی و نفتی ارتباط دارند، تراز مثبت دارند و در بقیه‌ی زمینه‌ها، تراز صادرات منفی است و صادرات ندارند. نبود سرمایه‌گذاری هدفمند و صادرات‌محور از مشکلاتی است که در حوزه‌ی صادرات با آن مواجه هستیم. همچنین باید بر جلوگیری از خام‌فروشی تمرکز کنیم.

آقامحمدی در ادامه توضیح داد: طبق منابع معتبر بین‌المللی، دنیا به سمت جنگ حرکت می‌کند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، ۹۷ کشور با افزایش درجه‌ی نظامی رو‌به‌رو بودند. آلمان و ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم در عرصه‌ی نظامی با محدودیت مواجه بودند، دوباره وارد تولید محصولات جنگی شده‌اند. روند رو به گسترش جنگ در جهان را باید جدی بگیریم. ما باید برای شرایط جنگی، اقتصاد متناسب با آن را تدبیر کنیم و مثلا باید بیمه‌ی دوران جنگ را ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از پربازده‌ترین بخش‌های بانک جهانی، بخش‌های مربوط به بیمه‌ی شرایط جنگی است. آن‌ها در حال آماده‌سازی خود برای آینده و شرایط جنگی هستند در صورتی که ما منتظر مذاکره هستیم تا صلح ایجاد شود و به این نشانه‌های جهانی بی‌توجه هستیم.

او اذعان کرد: نظام آموزشی ما نیز باید با کمک هوش مصنوعی متحول شود و دانشجویان باید حتما دوره‌های هوش مصنوعی را بگذرانند. در این نقطه است که نقش دانشگاه آزاد پر‌رنگ می‌شود که با کمک ترویج آموزشی هوش مصنوعی، صادرات خدمات را گسترش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن