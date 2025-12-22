خبرگزاری کار ایران
سردار رحیمی خبر داد:

کشف ۶۳ دستگاه گنج‌یاب و عتیقه‌های میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف اشیای عتیقه و ماینرهای غیرمجاز استخراج دیجیتال به ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایلنا از فراجا، سردارحسین رحیمی گفت: بهره برداری غیر مجاز از ماینرها یکی از دلایل عمده ناترازی در حوزه برق است از این رو جمع آوری ماینرهای غیرمجاز با همکاری شرکت توانیر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته ۱۵۶ دستگاه ماینر از استان های هرمزگان، زنجان، غرب تهران و تهران بزرگ از طریق اطلاعات و اخبار به دست آمده از شهروندان کشف و جمع آوری شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای کشف شده براساس اعلام کارشناسان این حوزه بیش از ۴۴ میلیارد تومان برآورد می شود، بیان داشت: برای متهمان دستگیر شده ۱۰ پرونده تشکیل شده است.

کشف ۶۳ دستگاه گنج یاب و عتیقه های میلیاردی

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به کشف ۶۳ دستگاه گنج یاب در یکی از شهرستان های کردستان، گفت: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه از این متهمان چند قبضه سلاح شکاری و تعدادی قطعات و اشیا عتیقه و تاریخی کشف شد، افزود: با بررسی های صورت گرفته ارزش اشیا تاریخی کشف شده بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرائم و مفاسد اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

