خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لحظات دلهره‌آور نجات راننده گرفتار در سیلاب کهنوج با تلاش امدادگران هلال احمر + فیلم

لحظات دلهره‌آور نجات راننده گرفتار در سیلاب کهنوج با تلاش امدادگران هلال احمر + فیلم
کد خبر : 1731099
لینک کوتاه کپی شد.

امدادگران هلال احمر در لحظاتی سخت و دلهره آور جان راننده گرفتار در سیلاب را در کهنوج نجات دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از جمعیت هلال احمر ظهر امروز ۳۰ آذرماه، در پی وقوع سیلاب شدید در شهرستان کهنوج، راننده یک دستگاه خودروی ایسوزو که در مسیر خروشان سیلاب گرفتار شد و تنها لحظاتی با مرگ فاصله داشت، با تلاش سریع تیم های امدادی هلال احمر نجات یافت.

امدادگران با حضور به‌موقع در صحنه حادثه و انجام عملیات نحات در شرایطی بسیار پرخطر، موفق شدند این راننده را از میان سیلاب خارج و مانع وقوع فاجعه‌ای تلخ شوند.

حال عمومی وی مساعد و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

 

حجم ویدیو: ۱۱.۱۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۰ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن