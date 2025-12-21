لحظات دلهرهآور نجات راننده گرفتار در سیلاب کهنوج با تلاش امدادگران هلال احمر + فیلم
امدادگران هلال احمر در لحظاتی سخت و دلهره آور جان راننده گرفتار در سیلاب را در کهنوج نجات دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از جمعیت هلال احمر ظهر امروز ۳۰ آذرماه، در پی وقوع سیلاب شدید در شهرستان کهنوج، راننده یک دستگاه خودروی ایسوزو که در مسیر خروشان سیلاب گرفتار شد و تنها لحظاتی با مرگ فاصله داشت، با تلاش سریع تیم های امدادی هلال احمر نجات یافت.
امدادگران با حضور بهموقع در صحنه حادثه و انجام عملیات نحات در شرایطی بسیار پرخطر، موفق شدند این راننده را از میان سیلاب خارج و مانع وقوع فاجعهای تلخ شوند.
حال عمومی وی مساعد و هم اکنون در بیمارستان بستری است.