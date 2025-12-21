مهار موج شدید آنفلوآنزا در کشور طی هفته جاری

بر اساس رصد داده‌های ۴ هفته آذر، ارسالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به همت ‎تیم ملی سلامت و همراهی خوب مردم شریف ایران، موج شدید ‎آنفلوآنزا در اغلب استان‌های کشور در حال مهار و انتظار می‌رود تا اواسط به نقطه مهار برسیم.

رعایت شستشوی دست، زدن ماسک در اماکن شلوغ ‌و سربسته، تهویه مناسب و استراحت در صورت داشتن علایم، مزید امتنان است.»