مهار موج شدید آنفلوآنزا در کشور طی هفته جاری

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از مهار کامل موج شدید آنفلوآنزا در اغلب استان‌ها تا اواسط هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" درباره وضعیت آنفلوآنزا نوشت: «نقطه قوت ‎خبر بد انتشار سریع آن و نقطه ضعف ‎خبر خوب، انتشار باری به هر جهت آن است. امروز یک خبر خوب تقدیم کردم این هم دومی‌اش!

بر اساس رصد داده‌های ۴ هفته آذر، ارسالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به همت ‎تیم ملی سلامت و همراهی خوب مردم شریف ایران، موج شدید ‎آنفلوآنزا در اغلب استان‌های کشور در حال مهار و انتظار می‌رود تا اواسط به نقطه مهار برسیم. 

رعایت شستشوی دست، زدن ماسک در اماکن شلوغ ‌و سربسته، تهویه مناسب و استراحت در صورت داشتن علایم، مزید امتنان است.»

