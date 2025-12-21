وزیر آموزشوپرورش:
برگزاری کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان الزامی است
وزیر آموزشوپرورش بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، راهاندازی جدی مدرسه تلویزیونی، برگزاری کلاسهای جبرانی در ایام تعطیلی و تبدیل امتحانات خرداد به یک «پروژه ملی» تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در چهاردهمین جلسه شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش با اشاره به لزوم راهاندازی «مدرسه تلویزیونی»، گفت: برنامههای آموزشی باید به سمت واقعیسازی زمان آموزش حرکت کند و محتوای ارائهشده نیز متناسب با نیازهای دانشآموزان طراحی شود.
وی تصریح کرد: در ایامی که مدارس به دلایل مختلف تعطیل میشوند، برگزاری کلاسهای غیرحضوری و یا جبرانی به منظور جبران عقب افتادگی آموزشی دانش آموزان الزامی است.
وزیر آموزشوپرورش همچنین به گزارش ارائهشده از سوی صیدلو، مشاور وزیر در امور بازنشستگان، اشاره کرد و از شکلگیری شبکهای منسجم برای بازنشستگان آموزشوپرورش خبر داد.
کاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود، به برداشتهای تقطیعشده و مغرضانه عدهای درباره موضوع پخش موسیقی در مدارس اشاره کرد و تأکید کرد: مدرسه محل تربیت است و جایگاه هنر، موسیقی اصیل ایرانی و فعالیتهای فرهنگی، باید بهدرستی تبیین شود. در این زمینه لازم است شفافسازی سریع برای تنویر افکار عمومی صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده افراد مغرض فراهم نشود.
کاظمی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی، خاطرنشان کرد: امتحانات خرداد باید به یک پروژه ملی تبدیل شود و برنامهای جامع، دقیق و بدون نقص برای آن تدوین شود.
ساماندهی کانونهای پرورشی و تربیتبدنی در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه، تدوین آییننامه ارتقای ساختار سازمانی، نهاییسازی سند جامع نیروی انسانی و پیگیری اخذ مجوز استخدامهای جدید از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر آموزشوپرورش در این نشست بود.