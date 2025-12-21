خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری یک زورگیر در اسلامشهر

دستگیری یک زورگیر در اسلامشهر
کد خبر : 1730856
لینک کوتاه کپی شد.

با جدیت و قدرت پلیس در روز یکشنبه ۳۰ آذر یک فرد زورگیر ظرف چند ساعت دستگیر شد.

به گزارش ایلنا،‌ با جدیت وقدرت پلیس امروز یکشنبه ۳۰ آذر ،  یک فرد  زورگیر ظرف چند ساعت دستگیر شد.  ماجرا از این قرار است که خانم «م م» از «ح ن» به دلیل حمله با چاقو، زورگیری برای سرقت گردنبند و ضرب و شتم منجر به آسیب در کلانتری ۱۶ اسلام‌شهر اقدام به شکایت کرد. با درایت سرهنگ دوم خوش نیت رئیس و ستوان عربلو معاون کلانتری مجوز ورود به مخفیگاه این فرد زورگیر از دادستان اسلامشهر اخذ و در کمتر از یک ساعت او دستگیر شد. 

«ح ن» چندی پیش نیز در اداره بهزیستی به «م م» حمله کرده و او را مورد ضرب شتم قرار داده بود اما با وجود طرح شکایت توسط نامبرده اقدامی از سوی دادسرای اسلامشهر انجام نشد. 

موضوع پیشگیری از جرم توسط دادستان و پلیس از اهمیتی ویژه برخوردار است و اگر قبل از وقوع جرم دوم توسط «ح ن» که می‌توانست به قتل هم منجر شود، جرم قبلی او که منجر به شکایت از سوی بزه‌دیده هم شده بود سریع‌تر و جدی‌تر پیگیری می‌شد حادثه دوم رخ نمی‌داد. 

ضمن تشکر از جدیت پلیس در بازداشت متهم   امید است با رسیدگی جدی دادستان‌های محترم و پلیس کشور شاهد وقوع هیچ جرمی نباشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن