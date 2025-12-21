دستگیری یک زورگیر در اسلامشهر

به گزارش ایلنا،‌ با جدیت وقدرت پلیس امروز یکشنبه ۳۰ آذر ، یک فرد زورگیر ظرف چند ساعت دستگیر شد. ماجرا از این قرار است که خانم «م م» از «ح ن» به دلیل حمله با چاقو، زورگیری برای سرقت گردنبند و ضرب و شتم منجر به آسیب در کلانتری ۱۶ اسلام‌شهر اقدام به شکایت کرد. با درایت سرهنگ دوم خوش نیت رئیس و ستوان عربلو معاون کلانتری مجوز ورود به مخفیگاه این فرد زورگیر از دادستان اسلامشهر اخذ و در کمتر از یک ساعت او دستگیر شد.

«ح ن» چندی پیش نیز در اداره بهزیستی به «م م» حمله کرده و او را مورد ضرب شتم قرار داده بود اما با وجود طرح شکایت توسط نامبرده اقدامی از سوی دادسرای اسلامشهر انجام نشد.

موضوع پیشگیری از جرم توسط دادستان و پلیس از اهمیتی ویژه برخوردار است و اگر قبل از وقوع جرم دوم توسط «ح ن» که می‌توانست به قتل هم منجر شود، جرم قبلی او که منجر به شکایت از سوی بزه‌دیده هم شده بود سریع‌تر و جدی‌تر پیگیری می‌شد حادثه دوم رخ نمی‌داد.

ضمن تشکر از جدیت پلیس در بازداشت متهم امید است با رسیدگی جدی دادستان‌های محترم و پلیس کشور شاهد وقوع هیچ جرمی نباشیم.

