توقیف موتور سیکلت ۷ میلیاردی
فرمانده انتظامی اراک از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۷ میلیار ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علی عزیزبان" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی کلانتری 13 در گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق 1300 سی سی را مشاهده و بلافاصله توقیف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده 7 میلیارد ریال اعلام شده تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان ضمن هشدار مبنی بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا و تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب شهروندان، از آنان در خواست کرد: هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به احتکار و قاچاق کالا را با شماره تلفن 110به مرکز فوریتهای پلیس گزارش نمایند.