خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف موتور سیکلت ۷ میلیاردی

توقیف موتور سیکلت ۷ میلیاردی
کد خبر : 1730804
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی اراک از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۷ میلیار ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علی عزیزبان" در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی کلانتری 13 در گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی  یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق 1300 سی سی  را مشاهده و بلافاصله توقیف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده 7 میلیارد ریال اعلام شده تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان ضمن هشدار مبنی بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا و تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب شهروندان، از آنان در خواست کرد: هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به احتکار و قاچاق کالا را با شماره تلفن 110به مرکز فوریتهای پلیس گزارش نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن