توقیف موتور سیکلت ۷ میلیاردی

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده 7 میلیارد ریال اعلام شده تصریح کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان ضمن هشدار مبنی بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا و تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب شهروندان، از آنان در خواست کرد: هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به احتکار و قاچاق کالا را با شماره تلفن 110به مرکز فوریتهای پلیس گزارش نمایند.