فقط در یک منطقه تأخیر در پرداخت حقوق پاکبان داریم

به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳ با اشاره به برگزاری جشن یلدا برای پاکبانان، اظهار کرد: تلاش ما این بود که از زحمات این کارکنان تقدیر شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مطرح شده در گزارش حسابرسی سنواتی است، خاطرنشان کرد: چند پرونده از چندین سال قبل در جریان بوده و امروز با تغییرات در مدیریت حقوقی، پرونده ها در حال اتمام است. سه زمین در آرادکوه داریم که در حال تعیین تکلیف است.

ام آر اف حکیمیه آماده فعالیت مجدد است

قضاتلو با بیان اینکه در کوهک، حکیمیه و سرخه حصار ام آر اف شکل گرفت، یادآور شد: از ام آر اف کوهک به عنوان سکو استفاده می شود. پرونده حکیمیه و سرخه حصار نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است. در حکیمیه اورهال انجام شده و آماده فعالیت مجدد است.

وی همچنین تصریح کرد: درخصوص برف روبی شهرداری تهران ۲۵۰ ماشین تخصصی برف روبی دارد که کم نظیر است. سه ایستگاه پشتیبانی آماده و نیروها را نیز اعزام کردیم. ۱۴ فرچه برف پاک کن در راستای عدم استفاده از نمک خریداری خواهد شد.

قضاتلو با بیان اینکه زباله گردی از خردادماه کاهش محسوسی داشته است، یادآور شد: از شهریورماه به بعد اندکی افزایش داشتیم که تذکرات لازم را دادیم و در صورت مواجهه با زباله گردان جرائم سنگینی برای پیمانکاران در نظر گرفته خواهد شد. در مجموع با کاهش محسوسی در این بخش روبه رو هستیم.

وی با اعلام اینکه زیان انباشته سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ با سود روبه رو بودیم و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم، خاطرنشان کرد: از چهار پاکبان که اخیرا در اثر سانحه تصادف درگذشتند، یک پاکبان آبادانی بود که با حضور خانواده تدفین این مرحوم انجام شد. هزینه تمام مراسمات پرداخت شد و حتی برای برخی که نیازمند بودند حقوق دائمی در نظر گرفتیم. برای برخی هم که تقاضای جذب اعضای خانواده شان را به جای نتوفی داشتند، موارد انجام شد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران تأکید کرد: در سال ۱۴۰۲ حقوق پاکبانان هشت میلیون، ۱۴۰۳ رقم ۱۳ میلیون و سال قبل ۱۸ میلیون تومان بود و امسال ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به پاکبانان پرداخت می شود. افزایش معناداری در حقوق پاکبانان اعمال شده است.

وی افزود: میانگین پرداختی به پاکبانان در شهر ساری ۳۳ میلیون تومان است و در شهری همچون تهران این حقوق کافی نیست. درخواست می کنیم همکاری لازم صورت بگیرد که حقوق پاکبانان را افزایش دهیم.

از آبان‌ماه به هیچ عنوان تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان نداریم

قضاتلو در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان، یادآور شد: غیر از یک منطقه که ۱۲۰ نفر تأخیر در دریافت حقوق دارند، تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان وجود ندارد. ارقامی که به حساب پیمانکاران واریز می شود، ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به پاکبانان پرداخت می شود و حتی پیمانکاران خودشان اعلام کردند که اگر تأخیری صورت گرفت، آنها را جریمه کنیم. ما از آبان ماه دیگر به هیچ عنوان تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان نداریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه ساعت کاری نظافت بزرگراه ها از شب به روز انتقال داده شد، تصریح کرد: پیش بینی های لازم را انجام دادیم که در بزرگراه ها، پاکبانان در پیاده روها نظافت را انجام دهند که دچار سانحه نشوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آیین نامه ما درخصوص طرح نوماند اصلاح شد که ابلاغ می شود و با این اقدام مجدداً شاهد کاهش تعداد زباله گردان در سطح شهر خواهیم بود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پاکسازی معابر سطح شهر، اقداماتی انجام شده و اینگونه نیست که برخی بگویند هیچ کاری انجام نشده و نباید به این شکل صحبت شود که پاکبانان بیکار هستند و هیچ کاری نمی کنند و شهر کثیف است.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این گزارش خطاب به برخی نمایندگان که تذکرات خود را خارج از دستور مطرح کردند، گفت: آیا می توان نماز جمعه را چهارشنبه اقامه کرد؟ وقتی می خواهیم گزارش حسابرسی بررسی کنیم می بینیم موضوعات دیگری مطرح می شود. اگر قرار بر حسابرسی است، صورت های مالی باید مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه هر موضوعی دلمان خواست بگوییم بی ربط و اتلاف بیت المال است.

وی همچنین تصریح کرد: بالاخره ما متوجه این موضوع نشدیم که قرار است موضوعات مرتبط با حسابرسی بررسی شود یا خیر؟ بنده نام آقای کاشانی را نگفتم و ایشان می توانست در تذکر، مسئله مورد نظر خود را مطرح کند. می گویند که اجازه گرفتند و صحبت کردند؛ هر عضوی تذکر ثبت کند، رئیس شورا اجازه صحبت می دهد.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم در این جلسه خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که زمانی در نظر گرفته شود که مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در جلسه ای گزارشی در مورد اقدامات صورت گرفته ارائه دهد.

