شناسایی و رفع گلوگاههای فساد در سازمان محیط زیست
دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم جهت شناسایی و رفع گلوگاههای فساد در سازمان محیط زیست برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور ریاست معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و اعضای کمیته در سازمان محیط زیست برگزار شد.
در این جلسه، برنامههای عملیاتی مرتبط با شناسایی و رفع گلوگاههای فساد و همچنین مدیریت موقعیتهای تعارض منافع، مطابق با چارچوبهای ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان جلسه، پس از بحث و بررسیهای لازم، تصمیمات مقتضی در راستای رفع گلوگاههای فساد، ارتقای سلامت اداری و صیانت هرچه بیشتر از حقوق مردم اتخاذ شد.