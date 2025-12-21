پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت اشرف بروجردی

به گزارش ایلنا، وزیر آموزش و پرورش، درگذشت مرحوم اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل است:

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

درگذشت تأثرانگیز سرکار خانم اشرف بروجردی، مدیر و پژوهشگر برجسته فرهنگی و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، موجب اندوه عمیق جامعه علمی و فرهنگی کشور شد.

آن مرحوم با سال‌ها تلاش صادقانه، خالصانه و خدمات ارزشمند در عرصه فرهنگ، پژوهش و مدیریت، نقش مؤثر و ماندگاری در اعتلای سرمایه‌های دانشی و فرهنگی ایران ایفا کرد.

اینجانب با نهایت تأسف و تألم، این ضایعه اندوهناک را به خانواده محترم زنده یاد بروجردی، فرهیختگان و جامعه فرهنگی و علمی کشور، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش