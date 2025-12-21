خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت اشرف بروجردی

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت اشرف بروجردی
کد خبر : 1730791
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش، درگذشت مرحوم اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، وزیر آموزش و پرورش، درگذشت مرحوم اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل است:

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

درگذشت تأثرانگیز سرکار خانم اشرف بروجردی، مدیر و پژوهشگر برجسته فرهنگی و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، موجب اندوه عمیق جامعه علمی و فرهنگی کشور شد.

آن مرحوم با سال‌ها تلاش صادقانه، خالصانه و خدمات ارزشمند در عرصه فرهنگ، پژوهش و مدیریت، نقش مؤثر و ماندگاری در اعتلای سرمایه‌های دانشی و فرهنگی ایران ایفا کرد.

اینجانب با نهایت تأسف و تألم، این ضایعه اندوهناک را به خانواده محترم زنده یاد بروجردی، فرهیختگان و جامعه فرهنگی و علمی کشور، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن