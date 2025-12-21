انسداد برخی محورها به دلیل باران و برف/ داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ بارش برف و باران در محورهای استان‌های کرمان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ترافیک نیمه‌سنگین ایجاد کرده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محورهای پرحجم و نیمه‌سنگین شامل آزادراه قزوین - کرج - تهران (حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد)، محور شهریار - تهران (حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس)، آزادراه ساوه - تهران (محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی) هستند.

سرهنگ محبی تصریح کرد: تعدادی از محورهای شریانی کشور به دلیل برف و باران مسدود شده‌اند که از آن جمله محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در هر دو مسیر، محور بندرلنگه - پارسیان، محور دلگان - زهکلوت و محور گلپایگان - گردنه شاه‌ولایت است.

به گزارش پلیس راهور، وی ادامه داد: محورهای فرعی و غیر شریانی مسدود از جمله دوآب - بلده، سروآباد - پاوه، گنجنامه - تویسرکان، سی‌سخت - پادنا، پونل - خلخال، مظفرآباد - رودبار، قلعه‌گنج-رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار - بویین و میاندشت، زرآباد - چاهان، جلگه - چاه اسحاق، هشتبندی - جغین، فنوج - کتیج - رمشک، یزد - دهشیر، فاریاب - کهنوج، جاسک - بشاگرد، تفت - ده بالا، قلعه‌گنج - ده بالا، جلگه - بمپور - ایرانشهر و دلگان - جلگه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان در سفرهای زمستانی حتما زنجیرچرخ، لباس گرم و تجهیزات اضطراری به همراه داشته باشند و از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب در مسیرهای برفی و بارانی پیروی کنند، همچنین از تردد در محورهای مسدود خودداری کنند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.

