هشدار سازمان غذا و دارو درباره تاخیر در پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی هشدار داد.

به گزارش ایلنا، محمد مهدی علاالدین با بیان اینکه تاکنون کمبود قابل‌توجهی در تأمین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دولتی گزارش نشده است، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌ها، توان مالی بیمارستان‌ها را به‌شدت کاهش داده است. 

وی افزود: در صورت تداوم این روند، برخی بیمارستان‌ها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات پزشکی خاص را نداشته باشند و بیماران برای تأمین این اقلام به شرکت‌ها ارجاع داده شوند. 

علاالدین تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد جریان پایدار نقدینگی، نقش کلیدی در استمرار خدمات درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بیماران دارد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی یادآور شد: تقویت توان شرکت‌های تأمین‌کننده از طریق تسهیلات ارزی و ریالی در کنار پرداخت مدون به بیمارستان‌ها، ضامن پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی است.

