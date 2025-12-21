خبرگزاری کار ایران
هوای تهران در وضعیت نارنجی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط نارنجی و ناسالم قرار دارد.

به گزارش   ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۱۷ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

