پیام تسلیت سردار رادان در پی درگذشت رئیس شهربانی کل کشور در دهه ۶۰

«درگذشت امیر سرتیپ «نیک‌نژاد» ریاست اسبق شهربانی کل کشور در دهه ۶۰ موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

بی‌تردید خدمات ارزشمند و مؤثر آن مرحوم مغفور در مسیر استقرار نظم، امنیت و تقویت ساختار انتظامی کشور، برگ زرینی در کارنامه خدمات صادقانه ایشان به میهن اسلامی ایران است که در حافظه تاریخی مجموعه انتظامی کشور ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به خانواده محترم و معزی، همرزمان و همکاران پیشین ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، علو درجات مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران»

همچنین سردار "محمد قنبری" رئیس پلیس آگاهی فراجا نیز در پیامی درگذشت رئیس کل سابق شهربانی کشور در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ را تسلیت گفت.