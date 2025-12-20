توصیه های ترافیکی پلیس راهور تهران ویژه شب یلدا

وی افزود: با رعایت قوانین و مقررات، ترافیک روان را برای خودمان و سایر شهروندان به ارمغان می آوریم چرا که مسئولیت فردی و اجتمایی تک تک ما شهروندان می‌طلبد که با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انشاالله ترافیک و بی نظمی در شب یلدا وجود نداشته باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: شهروندان در مسیر برگشت از شب‌نشینی از رانندگی در حالت خواب آلودگی خودداری کنند و همچنین مدیریت زمان داشته باشند از عجله و شتاب بی مورد برای رسیدن به منزل خودداری کرده، چرا که با رانندگی صحیح، می‌توانند به موقع به محل زندگی خودشان برسند و از استراحت کافی برخوردار باشند تا فردای کاری خوبی را برای خود آغاز نمایند .

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان از وسیله نقلیه ناایمنی چون موتورسیکلت استفاده می نمایند، لذا خواهشمندیم در مسیر برگشت تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه ( اتوبوس، تاکسی ومترو) استفاده کنند. ولی اگر به ناچار مجبور شدند که از موتورسیکلت «وسیله نقلیه ناایمن» استفاده کنند این نکته مهم را فراموش نکنند که با توجه به برودت هوا و احتمال بروز مشکلات جسمی برای خود و دیگر شهروندان، حتما با رعایت قوانین و مقررات و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد همچنین سالم بودن سیستم چراغ و سیستم روشنایی موتورسیکلت خود، اطمینان حاصل کرده و سپس استفاده نمایند و اگر خدای ناکرده وسیله نقلیه شان دارای عیب و نقص فنی موثر است، حتما قبل از استفاده از موتورسیکلت نسبت به رفع عیب و نقص فنی وسیله نقلیه خودشان اقدام نمایند.

به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سردار موسوی پور افزود: و با توجه به اینکه تقریبا ۴۷ درصد از تصادفات فوتی پایتخت مربوط به گروه موتورسیکلت سواران می‌باشد، می طلبد که حتما موتورسواران با رعایت قوانین و مقررات همچنین با مدیریت زمان بتوانند شب یلدای خوبی را برای خودشان رقم بزنند.