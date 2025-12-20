اجرای طرح «نذر خدمت ۸» جمعیت هلال احمر در استان سیستان و بلوچستان/ آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان با اشاره به گستره اجرای طرح آبرسانیگفت: تاکنون نهمین مرحله طرح آبرسانی در استان اجرا شده و در مجموع ۹۶ روستا طی دو ماه گذشته در شهرستانهای راسک، مهرستان، کنارک، زاهدان و بخشهای تابعه تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در راستای اجرای طرح «نذر خدمت۸» جمعیت هلال احمر، آیین بهره برداری و آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی در استان سیستان و بلوچستان، ظهر امروز (۲۹ آذرماه) برگزار شد.
جواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، با اشاره به اقدامات اجرا شده در طرح «نذر خدمت۸» از ابتدای سال جاری در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از بزرگترین پویشها و برنامههای سازمان داوطلبان در قالب پروژه «نذرخدمت» اجرا میشود که همانطور که اشاره شد، امسال هشتمین سال اجرای آن است. در پروژه «نذر خدمت» تمرکز ما بر مناطقی است که از تغییرات اقلیمی و تنشهای آبی متأثر شدهاند.
وی افزود: در این پروژه چهار خدمت اصلی و اساسی پیشبینی شده است؛ نخست، خدمات زیستمحیطی و آبرسانی، دوم توزیع بستههای معیشتی در مناطق هدف، سوم آموزش و توانمندسازی مردم متناسب با ظرفیتها و مخاطرات هر منطقه و در نهایت اجرای کاروانهای سلامت.
عزتی ادامه داد: در قالب کاروانهای سلامت، پزشکان متخصص و فوقتخصص، پرستاران و نیروهای پیراپزشکی با حضور در مناطق هدف، مردم را ویزیت کرده و روند درمان و پیگیری بیماریها و مشکلات سلامت آنان را انجام میدهند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر در خصوص ویژگیهای مناطق مشمول این طرح اظهار کرد: با توجه به اینکه محوریت پروژه نذر خدمت، آبرسانی است، مناطقی شناسایی میشوند که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدهاند، با مشکلات آبی مواجه هستند و مردم آنها با تنشهای آبی دستوپنجه نرم میکنند؛ از جمله مناطقی که حتی دسترسی مناسب به بیمارستان و خدمات درمانی ندارند.
وی درباره گستره اجرای این پروژه گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، پروژه نذر خدمت در ۲۱ استان، ۳۶ شهرستان و ۸۰ روستا اجرا شده یا در حال اجراست. این پروژه تا زمانی که روستاها و مناطقی با مشکل آب وجود داشته باشند، ادامه خواهد داشت و تا پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد.
عزتی تصریح کرد: تمام استانهایی که گزارشهایی مبنی بر تأثیرپذیری از تغییرات اقلیمی دارند، مشمول اجرای این طرح میشوند. تمامی استانها موظف هستند ابتدا مناطق آسیبپذیر داخل استان خود را شناسایی و برای حل مشکلات آنها برنامهریزی کنند. در مرحله دوم، استانهایی که توانمندی لازم را دارند، میتوانند خارج از محدوده استان خود نیز عملیات خدمترسانی انجام دهند.
وی با تأکید بر خیرمحور بودن این فعالیتها گفت: کلیه این اقدامات با محوریت خیرین انجام میشود؛ خیرین هستند که با همراهی و مشارکت خود، ما را در اجرای این پروژهها یاری میکنند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر درباره توانمندی تیمهای درمانی و تداوم درمان بیماران اظهار کرد: برای هر کاروان سلامت، از پزشکان جهادی و داوطلب دعوت به همکاری میشود و در اغلب کاروانها بیش از چهار تا پنج پزشک فوقتخصص در کنار تعدادی پزشک عمومی حضور دارند.
او افزود: همچنین امسال طرح «مرهم مهر» با هدف تأمین داروهای مورد نیاز کاروانهای سلامت اجرا شد که در این بخش نیز از مشارکتهای مردمی استفاده شده است.
عزتی ادامه داد: با توجه به محدودیت زمانی اجرای کاروانهای سلامت، ممکن است برخی بیماریها که نیاز به دورههای طولانی درمان دارند، در محل بهطور کامل پیگیری نشوند؛ اما این بیماران شناسایی و به بیمارستانها یا مراکز استان معرفی میشوند تا روند درمان آنها در مراکزی که امکان ادامه درمان وجود دارد، دنبال شود.
وی افزود: علاوه بر این، یکی از طرحهای سازمان داوطلبان، حمایت از بیماران نیازمند است که برای آن بودجه مشخصی در نظر گرفته شده و در حوزه تأمین دارو، بستری و انجام مراحل درمانی به بیماران نیازمند کمکرسانی میشود. در این طرح نیز هدفگذاری بر این است که بیماران نیازمند همزمان شناسایی و هزینههای درمان آنها تأمین شود.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اشتغالزایی گفت: از ابتدای امسال طرحی با عنوان «خادم؛ خدمات داوطلبانه معتمدین محلی» آغاز شده است که یکی از محورهای اصلی آن، اقتصاد محلمحور است.
وی تصریح کرد: همزمان با اجرای کاروانهای سلامت، ظرفیتهای هر منطقه شناسایی میشود تا مشخص شود در صورت راهاندازی اقتصاد محلمحور، چگونه میتوان از خیرین کمک گرفت. در همین راستا، از ابتدای امسال چندین کارگاه خیاطی و کارگاههای دیگری در حوزههای مختلف راهاندازی شده است.
عزتی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری نهادهای متولی در حوزه اشتغال است تا ما بهعنوان نیروهای میدانی و حاضر در کف میدان، با همراهی آنها بتوانیم مردم مناطق هدف را در مسیر توانمندسازی و اشتغال پایدار یاری کنیم.
سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی در استان گفت: افتتاحیه طرح آبرسانی با مشارکت خیرین جمعیت هلالاحمر استان و کشور، انجام شده و در این طرح شاهد بهرهبرداری از تانکرها، مخازن ذخیره آب، لولهها، اتصالات و موتورپمپهای مورد نیاز برای انتقال آب از رودخانهها به منازل خانوادههای نیازمند هستیم.
وی افزود: همزمان با اجرای این طرح، کاروان سلامت نیز در شهرستان قصرقند و روستای هیت در حال برگزاری است که با حضور پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و نیروهای پیراپزشکی خدمات درمانی به مردم ارائه میشود.
سجادی با اشاره به سایر خدمات ارائهشده در قالب این برنامه گفت: غربالگری سلامت، آموزش جوانان و توانمندسازی جامعه محلی، برپایی ایستگاههای صلواتی، آموزشهای عمومی امداد و نجات و توزیع داروی رایگان از دیگر اقداماتی است که همزمان با این طرح در حال اجراست.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در ادامه این برنامه، بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی در منطقه پیشین نیز در دستور کار قرار دارد که امروز با حضور دکتر جواد عزتی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور، بخشی از این خدمات در استان مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
وی با اشاره به گستره اجرای طرح آبرسانی تصریح کرد: تاکنون نهمین مرحله طرح آبرسانی در استان اجرا شده و در مجموع ۹۶ روستا طی دو ماه گذشته در شهرستانهای راسک، مهرستان، کنارک، زاهدان و بخشهای تابعه تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
سجادی گفت: در قالب مرحله هشتم طرح «نذر خدمت» که طی دو روز اخیر در روستاهای کریمآباد و گوهرشان از منطقه پیشین اجرا میشود، حدود ۳ هزار نفر بهعنوان جامعه هدف خدمات آبرسانی قرار دارند.
وی افزود: در بخش درمانی نیز حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از ساکنان منطقه شناسایی شدهاند که غربالگری آنها انجام شده و برای دریافت خدمات درمانی به پزشکان مستقر مراجعه میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان درباره ترکیب تیم پزشکی مستقر اظهار کرد: در این کاروان سلامت، پزشک متخصص بیماریهای عفونی، متخصص داخلی، متخصص زنان و زایمان، ماما، چهار پزشک عمومی برای انجام غربالگری و همچنین تیم دندانپزشکی حضور دارند که همگی از ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات با اتکا به توان خیرین، داوطلبان و نیروهای بومی استان سیستان و بلوچستان انجام میشود و جمعیت هلالاحمر استان با جدیت اجرای این طرحها را برای پاسخ به نیازهای اساسی مردم مناطق کمبرخوردار ادامه خواهد داد.