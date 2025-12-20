جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از جذب ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در سال۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، عبدالرضا سیاره، با اشاره به اینکه ثبتنام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از روز سهشنبه ۲۵ آذر ماه آغاز شده است، گفت: ثبت نام در آزمون استخدامی فوق تا روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری منحصرا از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان ادامه دارد.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پذیرش در این آزمون با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشور و برای جلب مشارکت دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه صورت می پذیرد، تأکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در مهلت مقرر اقدام نمایند.
سیاره در پایان یادآور شد: آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه چسال جاری برگزار خواهد شد.