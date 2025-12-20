فردا (یکشنبه) بارندگی در نوار شرقی پایان می یابد و با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر، در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما و در نوار شرقی کشور تنها وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. دوشنبه در نوار غربی و سه‌شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما انتظار می رود.

امروز در جزایر واقع در خلیج فارس، وزش باد و نفوذ گرد و خاک از مرزهای جنوبی کشور سبب کاهش کیفیت هوا می شود. همچنین خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و بعد از ظهر شنبه و روز یکشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۸ و کمینه دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.