بنابر اعلام وزارت بهداشت، در این نشست، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به شرایط اقلیمی کشور، تغییر الگوهای بارش و تشدید خشکسالی‌ها، تأکید کرد: این عوامل تأثیر مستقیمی بر کیفیت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی داشته و ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌نقش را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی افزود: با توجه به رو به اتمام بودن دوره اجرای سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب (۱۳۹۰–۱۴۰۴)، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تدوین سند جدید برای دوره ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ را در دستور کار قرار داده است تا چارچوبی منسجم و به‌روز برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی کشور فراهم شود.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، این سند با چشم‌انداز تأمین آب آشامیدنی سالم، پایدار و قابل دسترس برای همه آحاد جامعه و با حفظ کرامت انسانی تهیه شده و هدف کلی آن پیشگیری از بیماری‌های منتسب به آب آشامیدنی و حفظ و ارتقای کیفیت آن است.

وی تصریح کرد: سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی (۱۴۰۵–۱۴۱۰) در قالب ۵ هدف، ۱۲ راهبرد و ۵۶ اقدام تدوین شده و پس از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.