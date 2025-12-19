رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد
اثر خشکسالیها بر کیفیت منابع آبی / آغاز تدوین سند ملی ارتقای کیفیت آب آشامیدنی
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به تشدید خشکسالی ها و تغییر الگوهای بارش و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی، در عین حال از آغاز فرایند تدوین سند ملی ارتقای کیفیت آب آشامیدنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی کارگروه کاهش تهدیدکنندههای محیطی سلامت با محوریت تدوین «سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی (۱۴۰۵–۱۴۱۰)» با حضور مدیران کل دستگاههای ذینقش در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در این نشست، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به شرایط اقلیمی کشور، تغییر الگوهای بارش و تشدید خشکسالیها، تأکید کرد: این عوامل تأثیر مستقیمی بر کیفیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی داشته و ضرورت تقویت همکاری و همافزایی میان دستگاههای ذینقش را بیش از پیش آشکار میسازد.
وی افزود: با توجه به رو به اتمام بودن دوره اجرای سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب (۱۳۹۰–۱۴۰۴)، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تدوین سند جدید برای دوره ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ را در دستور کار قرار داده است تا چارچوبی منسجم و بهروز برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی کشور فراهم شود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، این سند با چشمانداز تأمین آب آشامیدنی سالم، پایدار و قابل دسترس برای همه آحاد جامعه و با حفظ کرامت انسانی تهیه شده و هدف کلی آن پیشگیری از بیماریهای منتسب به آب آشامیدنی و حفظ و ارتقای کیفیت آن است.
وی تصریح کرد: سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی (۱۴۰۵–۱۴۱۰) در قالب ۵ هدف، ۱۲ راهبرد و ۵۶ اقدام تدوین شده و پس از تصویب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.