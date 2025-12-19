خبرگزاری کار ایران
برگزاری آزمون استخدامی آتش‌نشانی تهران با حضور بیش از ۶۵۰۰ داوطلب

​صبح امروز (۲۸ آذرماه) آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی تهران با حضور بیش از ۶۵۰۰ داوطلب در چهار مرکز در سطح شهر تهران برگزار شد.

 به گزارش ایلنا به نقل سایت شهر،  آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی تهران که برای تأمین نیروی انسانی جدید در واحدهای عملیاتی و ستاد فرماندهی انجام می‌شود، با مشارکت داوطلبان خانم و آقا برگزار شد.  

از مجموع شرکت‌کنندگان بیش از ۸۰۰ نفر از داوطلبان را بانوان تشکیل داده‌اند که این رقم نشان‌دهنده افزایش علاقه و حضور فعال زنان در عرصه‌های امداد و نجات شهری است.  

فرآیند آزمون از سوی سازمان سنجش کشور و در شرایط استاندارد و با نظارت دقیق نمایندگان آن سازمان و آتش‌نشانی تهران و مرکز آزمون برگزار شد.

 پس از ارزیابی کتبی، داوطلبان پذیرفته‌شده به مرحله بعدی شامل‌ آزمون‌های عملی و سنجش آمادگی جسمانی  دعوت خواهند شد. 

 

