از مجموع شرکت‌کنندگان بیش از ۸۰۰ نفر از داوطلبان را بانوان تشکیل داده‌اند که این رقم نشان‌دهنده افزایش علاقه و حضور فعال زنان در عرصه‌های امداد و نجات شهری است.

فرآیند آزمون از سوی سازمان سنجش کشور و در شرایط استاندارد و با نظارت دقیق نمایندگان آن سازمان و آتش‌نشانی تهران و مرکز آزمون برگزار شد.

پس از ارزیابی کتبی، داوطلبان پذیرفته‌شده به مرحله بعدی شامل‌ آزمون‌های عملی و سنجش آمادگی جسمانی دعوت خواهند شد.