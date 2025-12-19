پژوهش اثربخش باید دارای خروجی قابل اجرا باشد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سفر به سبزوار، با حضور هدفمند در برنامههای علمی، پژوهشی و تخصصی این دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بر ضرورت جهتدهی پژوهشها به مسائل واقعی نظام سلامت و کاربردیسازی نتایج تحقیقات در تصمیمسازیهای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در کارگاه تخصصی «آشنایی با مطالعات کیفی» که به همت دانشکده پرستاری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد، با تشریح جایگاه تحقیقات کیفی در شناسایی ابعاد پنهان مسائل حوزه سلامت و پرستاری، این نوع مطالعات را مکمل پژوهشهای کمی و ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات و سیاستگذاری دقیقتر دانست.
معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، با اشاره به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: پژوهش زمانی ارزشمند و اثربخش است که مسئلهمحور، نافع و دارای خروجی قابل استفاده در اجرا باشد.
وی نقش دانشگاهها را در هدایت پژوهشها به سمت نیازهای واقعی نظام سلامت و پرهیز از تولید پژوهشهای کماثر مهم دانست.
عبادی در ادامه برنامهها، با حضور در نشست شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بهصورت مستقیم در جریان دیدگاهها، چالشها و مطالبات مدیران پرستاری و نماینده نظام پرستاری قرار گرفت و پس از استماع کامل مسائل مطرحشده، بر پیگیری منسجم موضوعات در سطح وزارت بهداشت تأکید کرد.
وی از انتقال مطالبات جامعه پرستاری سبزوار به وزیر بهداشت و طرح آن در شورای معاونین وزارت خبر داد.
در بخش دیگری از این سفر، گزارشی از دستاوردهای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارائه شد که شامل اخذ مجوز علمی و پژوهشی مجله دانشجویی «بیهق»، کسب عناوین برتر کشوری در همایشهای ملی و حضور مؤثر در سطوح سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور بود که نشاندهنده پویایی پژوهش در این دانشگاه است.
در پایان مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و مسئولان دانشگاه، از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تقدیر به عمل آمد.