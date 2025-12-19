۱۲ ساعت عملیات نفسگیر در برف و سرما / نجات مصدوم گرفتار در ارتفاعات تکهلیک خوی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی از نجات کوهنورد گرفتار در منطقه صعبالعبور کوههای تکهلیک روستای حصار، بخش الند شهرستان خوی با تلاش نجاتگران هلالاحمر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان آذربایجان غربی گفت: حوالی ساعت ۱۶:۱۷ عصر روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در پی اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن کوهنورد در ارتفاعات کوهستانی روستای حصار بخش الند شهرستان خوی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان از شعبه هلالاحمر این شهرستان با تجهیزات فنی به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر افزود: نجاتگران با وجود شرایط سخت جوی، بارش برف و صعبالعبور بودن مسیر، پس از ساعتها تلاش و پیمایش مسیر دشوار، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.
محبوبی گفت: این عملیات دشوار که بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید، تا ساعت ۴:۱۵ بامداد روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ادامه داشت و در نهایت مصدوم با تلاش نجاتگران هلالاحمر به منطقه امن منتقل و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام شد.