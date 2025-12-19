خبرگزاری کار ایران
هم آموزی برای توسعه ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد حوضه آبریز دریاچه ارومیه

کارگاه آموزشی «هم آموزی برای توسعه ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد حوضه آبریز دریاچه ارومیه» با حضور جمعی از نمایندگان تشکل های مردم نهاد محیط زیستی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ، اردبیل و کردستان به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در این کارگاه که با حضور محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل استان های اردبیل و کردستان برگزار شد، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست  آذربایجان غربی ضمن تقدیر از دغدغه مندی تشکل های  محیط زیستی فعال در حوضه دریاچه ارومیه بر اهمیت اکولوژیک این پهنه جغرافیایی در پایداری سرزمین ایران و به ویژه شمالغرب کشور تأکید کرد و گفت: همه ما با علت های شکل گیری این بحران آشنایی داریم و آنچه امروز اهمیت دارد ، هم افزایی جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت ها و ارائه راهکارهای قابل اجرا  در جهت حرکت به سمت اصلاح و بهبود وضعیت این اکوسیستم شکننده است . 

جباری با بیان اینکه مسائل  محیط زیستی به صورت سلسله وار به هم ارتباط پیدا می کنند، افزود: امروز با بحران فرو نشست، فرسایش خاک، آلودگی هوا و آلودگی های ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند مواجهیم که برای رفع این چالش ها پیش از اینکه تبدیل به یک بحران شوند نیازمند اقدام های چند وجهی هستیم. 

وی ادامه داد: بخشی از اقدام که جامعه هدف آن عموم مردم هستند و دارای  اهمیت بسیاری است، ارتقا آگاهی و احساس مسئولیت شهروندان نسبت به مصرف بی رویه و ناپایدار  منابعی مانند آب و خاک است و بخش دیگر آن مطالبه گری و کنشگری آگاهانه از نهاد ها و دستگاه های مسئول است تا به وظایفی که در قوانین برای آنها مقرر شده، عمل نمایند.

این کارگاه با راهبری محمد نصرالهی الموتی دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور برگزار شد و طی آن اعضای شرکت کننده بصورت گروهی  به انجام تمرین ها و ارائه راهکارهای  حل مشارکتی مساله پرداختند.

