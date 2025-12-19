به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در این جلسه، با تبریک به هیات‌رئیسه منتخب شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به سابقه سال‌ها حضور خود در سازمان نظام پزشکی گفت: همه ما باید در کنار هم باشیم و کمک کنیم تا اوضاع سلامت مردم که بالاترین نعمت خداوند به انسان است، سروسامان یابد.

وی افزود: در ادبیات دینی ما به دو نعمت اشاره شده است؛ نخست سلامت و دوم امنیت و مجموعه نظام سلامت با تلاش همه اعضای تیم ملی سلامت و با انسجام آنان در ارائه خدمت معنا پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از ساختار دموکراتیک این بدنه، سازمان نظام پزشکی است که به اعضای صنف کمک می‌کند.

ظفرقندی با بیان اینکه هدف اصلی همه اعضای تیم ملی سلامت باید این باشد که سلامت مردم با بالاترین کیفیت تأمین شود، گفت: بیایید تلاش کنیم در کنار هم، وضعیت اعضای تیم ملی سلامت و همچنین سلامت مردم را ارتقا دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مسائل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در بسیاری از موارد مشترک است، در تشریح این موضوع گفت: برای مثال در موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، همه نهادها از جمله سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت وقت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون بهداشت مجلس مخالف بودند، اما این موضوع به قانون تبدیل شد.

ظفرقندی افزود: در حال حاضر طبق آمار سازمان نظام پزشکی، ۱۷۵ هزار پزشک داریم و ۷۵ هزار نفر نیز در حال تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: این بدان معناست که هم‌اکنون اهداف برنامه هفتم توسعه تأمین شده است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: باید بدانیم افزایش ظرفیت پذیرش به معنای افزایش دسترسی به پزشک در مناطق محروم و رفع نیاز این مناطق نیست.

وی گفت: با این حال، متأسفانه گاهی شاهد هستیم که فردی در کمیسیونی در مجلس می‌گوید این موضوع تعارض منافع جامعه پزشکی است.

ظفرقندی افزود: در حالی که فردی که امروز پذیرفته می‌شود تا به جایگاه فعلی اعضای شورای عالی برسد، حداقل ۲۰ سال زمان نیاز دارد.

وی تأکید کرد: همه ما سوار یک کشتی هستیم و صرفاً اعتراض یا گفتار وزیر یا مجموعه وزارتخانه نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

وزیر بهداشت گفت: همه صاحبان فرایند باید فعال باشند، صحبت کنند، دلیل بیاورند و اقناع ایجاد کنند.

ظفرقندی ادامه داد: جامعه پزشکی همچنان در میان مراجع مورد اعتماد جامعه است و ما باید در کنار هم این مرجعیت اعتماد را حفظ کنیم.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم معدودی از افراد با رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای و قوانین، اعتماد مردم را از بین ببرند، تصریح کرد: جایی که باید محکم ایستاد، حفظ اعتماد عمومی به جامعه پزشکی است.

ظفرقندی گفت: خدشه‌دار شدن این اعتماد، امنیت سلامت مردم را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به شرایط کشور بیان کرد: در حال حاضر کشور در شرایط سختی قرار دارد و موضوع جنگ و تحریم‌ها تأثیرات عمیقی داشته است.

وی گفت: به‌عنوان نمونه، در حوزه دارو حداقل ۶۰۰ میلیون دلار خرید انجام شده، اما در انتقال ارز با مشکل مواجه هستیم.

ظفرقندی با بیان اینکه با مجموعه‌ای از شرایط بسیار سخت روبه‌رو هستیم، افزود: با کشورهایی مواجه هستیم که هیچ حرمتی و حریمی را رعایت نمی‌کنند.

وزیر بهداشت گفت: اگر همت مردم نبود، در جنگ دوازده‌روزه اهداف دیگری دنبال می‌شد و خدا و مردم کمک کردند و امروز در این شرایط قرار داریم.

ظفرقندی اظهار امیدواری کرد: با همت همگانی از این موانع عبور کنیم و بتوانیم سلامت مردم را تضمین کنیم.

در ادامه این جلسه، رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، با تبریک به اعضای هیئت‌رئیسه شورای عالی و قدردانی از حضور وزیر بهداشت گفت: این آخرین مرحله انتخابات نظام پزشکی بود که خوشبختانه به پایان رسید و اکنون دوره جدید سازمان آغاز شده است.

وی افزود: در این شرایط سخت، درمان همه مشکلات، همدلی و همراهی است.

رئیس‌زاده تأکید کرد: باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل اقدام کنیم.همچنین ضروری است از ورود افراد تفرقه‌افکن جلوگیری شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: ان‌شاءالله بیش از گذشته کمک‌حال وزارت بهداشت خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: در خصوص همراهی وزیر محترم بهداشت، به‌ویژه در شورای عالی بیمه، نوع نگاه ایشان این بود که تعیین تعرفه وظیفه شورای عالی بیمه است.

رئیس‌زاده افزود: تصویب تعرفه‌ها در سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت انجام می‌شود. همین نگاه باعث شد تعرفه‌های سال گذشته و امسال تصویب شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: درخواست من این است که شورای عالی نظام پزشکی در مقابله با معدود همکارانی که به مردم ظلم می‌کنند، ورود جدی داشته باشد.

در پایان، اسپید، رئیس جدید شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با تشکر از دکتر ظفرقندی برای ارائه تصویر جامعی از شرایط کشور و نظام سلامت گفت: با کمک رئیس سازمان نظام پزشکی و وزیر محترم بهداشت تلاش می‌کنیم تا ان‌شاءالله شاهد بهبود وضعیت سلامت مردم ایران باشیم.

