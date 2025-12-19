خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس سازمان امدادونجات در پی درگذشت فداکار خدمت قربان

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احم، در پیامی درگذشت فداکار خدمت زنده‌یاد محمد قربان -نجاتگر جمعیت هلال‌احمر استان فارس - را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امداد و نجات هلال احمر متن پیام تسلیت بابک محمودی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت فداکار خدمت و نجاتگر متعهد جمعیت هلال‌احمر استان فارس - زنده‌یاد محمد قربان - که در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی و برای نجات سرنشینان خودروی گرفتار در آب اقدام کرد، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ شبکه امدادونجات کشور شد.

این فداکار خدمت با روحیه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری و ازخودگذشتگی، همواره در صف نخست عملیات‌های امدادی حاضر بود و با اقدام خالصانه خود جلوه‌ای روشن از تعهد و ایثار امدادگران هلال‌احمر را به نمایش گذاشت؛ امدادگرانی که بی‌ادعا و با نیتی خالص، جان انسان‌ها را بر آسایش خویش مقدم می‌دارند.

بی‌تردید نقش امدادگران در حفاظت از جان هم‌وطنان و خدمت‌رسانی در شرایط سخت و بحرانی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و یاد و نام این فداکار خدمت در حافظه خانواده بزرگ هلال‌احمر ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوه‌بار به خانواده معزز آن مرحوم، همکاران وی در جمعیت هلال‌احمر استان فارس و مردم شریف شهرستان جهرم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنم.

