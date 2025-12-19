خبرگزاری کار ایران
خانواده ها چگونه از بیماران روانپزشکی در خانه حمایت کنند

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: آموزش خانواده‌ها در زمینه شناخت بیماری‌های اعصاب و روان، مهارت‌های ارتباطی و مدیریت بحران، می‌تواند به مراقبت بهتر از بیماران در خانه کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  وبدا،  «پوران توکلی» دکتری تخصصی پرستاری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت آموزش خانواده‌ها برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در منزل، گفت: خانواده‌ها باید ماهیت بیماری‌هایی مانند افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی و اضطراب شدید را بشناسند و بتوانند علائم هشدار اولیه را از علائم شدید تشخیص دهند.

وی توضیح داد: آگاهی خانواده‌ها نسبت به محرک‌های استرس‌زا، مدیریت درست داروها و پایبندی به روتین روزانه شامل خواب، تغذیه سالم و فعالیت‌های سبک، نقش مهمی در پیشگیری از بحران‌های روانی دارد.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: همچنین توجه به نشانه‌های تغییر رفتار بیمار از جمله کناره‌گیری از اجتماع، تحریک‌پذیری شدید یا کاهش گفت‌وگو و غذا خوردن، می‌تواند خانواده را برای اقدام سریع آماده کند.

 توکلی افزود: ارتباط آرام، گوش دادن فعال و پرهیز از سرزنش، نصیحت یا فشار کلامی، باعث کاهش اضطراب بیمار می‌شود؛ دادن فضای امن و مرز سالم به بیمار، حتی در مواقعی که نیاز به تنها بودن دارد، از تنش و بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری می‌کند.

وی یادآور شد: صحبت درباره مرگ یا خودکشی، انجام رفتارهای پرخطر یا کناره‌گیری کامل از وظایف و اجتماع از جمله علائم هشداردهنده برای مراجعه فوری به روان‌پزشک یا اورژانس است.

 توکلی در پایان افزود: آموزش خانواده‌ها نه تنها احتمال بروز بحران را کاهش می‌دهد، بلکه به ایجاد محیط امن و حمایت‌کننده، کاهش تنش و بهبود روند درمان بیماران روانپزشکی کمک می‌کند.

 

 

