خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۲ فقره تصادف منجر به فوت در آخرین هفته آذر ماه در سطح شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل احسان پور گفت: رخدادهای هفته پایانی آذر ماه هرچند نسبت به هفته های قبل رو به کاهش گذاشته اما ضرورت توجه به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را به همه رانندگان پایتخت توصیه می‌کنیم تا شاهد کمترین سوانح و حوادث ترافیکی در سطح شهر باشیم.

وی در تشریح جزئیات تصادفات منجر به فوت در این باازه زمانی گفت: حادثه اول در مورخ ۲۴ آذر ماه حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد دوشنبه به علت تردد غیرمجاز عابر پیاده از عرض بزرگراه در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان  بعد از پل اسلامشهر به وقوع پیوست. 

احسان‌پور افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته است، برخورد می کند که متاسفانه شدت ضربه وارده به حدی بوده که عابرپیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: دیگر تصادف فوتی رخ داده در شهر تهران روز سه شنبه(۲۵ آذر) ساعت  ۰۳:۳۳ بامداد در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بعد از پل رسالت اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این حادثه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با گاردریل کنار بزرگراه برخورد سپس واژگون شده است، افزود: متاسفانه در اثر این حادثه موتورسوار  که جوانی ۲۳ ساله بوده به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در دم فوت شد .

 

