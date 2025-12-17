فرمانده کل انتظامی کشور:
فرزندآوری و رشد جمعیت در گرو کاهش تلفات ناشی از تصادفات است
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت گفت: اگر فرزندآوری و رشد جمعیت برای کشور اهمیت دارد، بخش قابل توجهی از آن در گرو کنترل تصادفات و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی است. متأسفانه سالهاست که سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان در تصادفات درونشهری و برونشهری جان خود را از دست میدهند؛ آماری که بسیار سنگین است و نه در شأن مردم عزیز ما و نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور صبح امروز (چهارشنبه) در آیین آغاز رزمایش طرح ترافیکی زمستان ١٤٠٤ اظهار کرد: این روز را به همه فعالان حوزه حملونقل در سراسر کشور تبریک میگویم.
وی با بیان اینکه از امروز طرح زمستانی با مشارکت گسترده دستگاههای امدادی آغاز میشود، افزود: بیش از ۹۱ هزار نفر از نیروهای امدادی شامل سازمان امداد و نجات، اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران، آتشنشانان و کارکنان پرتلاش پلیس راه و راهور در سراسر کشور در این طرح حضور خواهند داشت.
فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: هدف فعالیت هشت دستگاه امدادرسان و این حجم از نیروهای انسانی، کاهش تصادفات و تلفات جادهای با بهرهگیری از سامانههای هوشمند و ظرفیتهای نوین است.
سردار رادان تصریح کرد: در حال حاضر هشت دستگاه و بیش از ۹۱ هزار نیرو مسئولیت دارند تا در زمستان ۱۴۰۴ با ارائه خدمات گستردهتر، بهتر و هوشمندانهتر، تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را به حداقل ممکن برسانند. این همان مطالبه مهمی است که مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا از همه ما داشتهاند.
وی تأکید کرد: تحقق این هدف بزرگ، جز با تلاش مضاعف، همت بلند و خدمت صادقانه و عاشقانه به مردم عزیز ممکن نخواهد بود.
فرمانده انتظامی کل کشور با اشاره به نقش مؤثر حضور میدانی نیروهای امدادی گفت: خدمت صادقانه این جمع ۹۱ هزار نفری، با حضور پررنگ در جادهها، قطعاً موجب آرامش و آسایش مردم در سفرها و ترددهای جادهای خواهد شد. البته انتظار میرود دولت محترم نیز در حمایت و پشتیبانی از این دستگاهها، بیش از گذشته اهتمام داشته باشد.
سردار رادان خاطرنشان کرد: هرچه بیمارستانهای پذیرنده مصدومان تصادفات مجهزتر شوند، ناوگان حملونقل زمینی و هوایی اورژانس و هلالاحمر توسعه یابد و امکانات درمانی افزایش پیدا کند، قطعاً شاهد اثرگذاری بیشتری در کاهش تلفات خواهیم بود.
وی افزود: همه دستگاهها باید در کنار تلاش برای ایجاد بسترهای هوشمند مبتنی بر سامانههای الکترونیکی و هوش مصنوعی، با همکاری شرکتهای دانشبنیان، زمینه پیشگیری مؤثر و آیندهای بهتر را فراهم کنند که تحقق این موضوع نیازمند ایجاد دسترسیهای لازم است.
وی ادامه داد: اگر این ۲۰ هزار نفر به جای فوت، به جمعیت کشور افزوده میشدند، تأثیر بزرگی در رشد جمعیت داشتند؛ اما متأسفانه جان خود را از دست دادهاند که این موضوع بسیار تأسفبار است و باید با همکاری همه دستگاهها، این تلفات به حداقل برسد.
فرمانده کل انتظامی کشور، اعلام کرد: به رئیس پلیس راهور ابلاغ مى کنم تا پایان سال ۱۴۰۴، موضوع مشارکت بخش خصوصی در حوزه تجهیز جادهها به سامانههای هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، بهویژه در جادههای پرخطر و طولانی کشور، بهصورت جدی دنبال و اجرایی شود.
وی افزود: این برنامه همچنین باید در شهرهای پرترافیک کشور نیز بهصورت فراگیر اجرا شود و موضوع «خودرو متصل» با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط، به شکل مستمر پیگیری شود تا به نتایج عملی برسد.
فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعههای خدمترسان اظهار کرد: از زحمات ارزشمند نیروهای آتشنشانی، شهرداریها، امداد خودرو، امدادگران هلالاحمر، کارکنان اورژانس کشور، سازمان راهداری و همچنین مجاهدان فیسبیلالله در مجموعه انتظامی کشور صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
سردار رادان با اشاره به آغاز طرح زمستانی گفت: طرح ترافیکی و امدادی زمستانی از امروز آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت و پس از آن نیز با آمادگی کامل، وارد اجرای طرح ویژه تعطیلات نوروزی خواهیم شد
سردار رادان با تأکید بر چندوجهی بودن مسئله تصادفات رانندگی، گفت: کنترل حوادث جادهای نیازمند اقدامات گسترده از جمله افزایش ایمنی راهها، حذف نقاط حادثهخیز و تقویت ناوگانهای امدادی و انتظامی در هشت سازمان مرتبط است که این اقدامات اجتنابناپذیر محسوب میشود.
وی ضمن قدردانی از دولت و شخص رئیسجمهور بابت توجه ویژه به این موضوع، خواستار تشکیل حوزههای تخصصی برای پیشبرد آن شد و افزود: با پیشنهاد پلیس راهور، دولت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تجهیز هوشمند ناوگانهای شهری و جادهای موافقت کرده و لازم است روند واگذاریها و تعیین سهم بخش خصوصی با سرعت بیشتری انجام شود.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین استفاده از خودروهای متصل در ناوگان حملونقل عمومی و خصوصی را ضرورتی انکارناپذیر در مدیریت ترددهای شهری و برونشهری دانست و گفت: هشت سازمان یادشده، نهتنها در طرح زمستانی، بلکه در سایر طرحهای فصلی و مناسبتهایی مانند اربعین، نوروز و تعطیلات تابستانی نیز با همکاری مستمر، خدمات مؤثری ارائه دادهاند که نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی داشته است.
وی از مردم، بهویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی و شخصی، خواست بیش از پیش به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشند و با همکاری با نیروهای پلیس که شامل حدود ۹۰ هزار نیروی مجاهد زن و مرد هستند، در کاهش تصادفات سهیم باشند.
سردار رادان تأکید کرد: حدود ۱۰ درصد از رانندگان متخلف عامل بخش عمده تصادفات هستند و پلیس موظف است با جداسازی این افراد از رانندگان قانونمند و اعمال سختگیری قانونی اما عادلانه، امنیت جادهها را تأمین کند.
وی یادآور شد: این سختگیریها نه برای آزار مردم، بلکه برای حفظ جان رانندگان و شهروندان است و باید به عنوان اولویت اصلی همه فعالان حوزه ترافیک مورد توجه قرار گیرد.