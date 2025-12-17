کیفیت هوای تهران در وضعیت زرد

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۹۶ قرار گرفته و وضعیت هوا زرد و قابل قبول است.

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت. از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۸ روز قابل قبول، ۱۱۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

