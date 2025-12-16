رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید «تغییراقلیم» را علاوه بر بحران محیطزیستی به مثابه یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی هم تلقی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، بعد از ظهر امروز در بیست و هشتمین همایش ملی و نهمین همایش بینالمللی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در تالار امام خمینی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، بیان داشت: با توجه به قرارگیری کشور در منطقه غرب آسیا و مواجهه بیش از میانگین جهانی با پدیده تغییر اقلیم و افزایش دما، تشدید عوامل بیماریزا از عوارض غیر مستقیم تغییرات آب و هوایی محسوب میشود.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت پیشبینی کرده که طی ۲ دهه آینده بیش از پنج میلیون مرگ اضافی بر اثر تغییرات آب و هوایی در جهان رخ خواهد داد، بر این اساس، ظرفیت سازگاری نظام سلامت هر کشور میتواند معیاری برای توانایی انطباق با اثرات ناگوار بهداشتی تغییر اقلیم باشد.
او گفت: تابآوری اقلیمی سازمانهای بهداشتی و درمانی، سنگ محک توانایی آنها در پیشبینی، پیشگیری، پاسخگویی، مقابله و بازیابی شرایط نامطلوب و تنشهای مرتبط با تغییرات اقلیمی است.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: باید تغییر اقلیم را علاوه بر بحران محیط زیستی به مثابه یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی هم تلقی کرد، شواهد نشان می دهد مخاطرات انسانی به ویژه تاثیرات بر سلامت انسانها چالشی بزرگ برای سیاستمداران، دانشمندان و عموم مردم خواهد بود.
انصاری گفت: اثرات غیر مستقیم تغییر اقلیم شامل بیماریهای منتقله از حشرات ناقل بیماریهای خطرناک است. به خطر افتادن امنیت غذایی، گسترش فقر، ایجاد جنگ، درگیری و مهاجرتهای درون و برون مرزی سایر اثرات غیر مستقیم تغییر اقلیم است.
به گفته وی مهاجرت مرتبط با تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده و زمینهای است که تحت تاثیر عوامل متغیر آب و هوایی و سایر عوامل قرار دارد.
معاون رئیس جمهور افزود: امروزه تغییرات اقلیمی به ویژه کاهش شدید بارندگی سالانه در کنار سایر تغییرات محیطی مانند خشک شدن تالابها، تخریب زمین، توفانهای گرد و غبار و بیابان زایی سبب مشکلات عدیده محیط زیستی شده است و دامنه گستردهای از این توفانها می توانند منابع آلاینده و عوامل بیماری زا را حمل کنند و این ذرات گرد و غبار می توانند مشکلات متعددی را بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده بر جای بگذارند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به اجلاس آب و هوایی بلم در برزیل اشاره کرد و گفت: یکی از محورهایی که در اجلاس برزیل مدنظر قرار گرفت، تاثیرات تغییر اقلیم و سلامت است و در این اجلاس اخیر این موضوع پررنگتر از دورههای قبل مطرح و سلامت به عنوان محور سازگاری و عدالت اقلیمی برجسته شد.
انصاری گفت: طرح اقدام سلامت بلم راه اندازی شد تا کشورها تشویق شوند که سیاستهای سلامت مرتبط با اقلیم را در وزارتخانهها و دستگاههای خود رصد و هماهنگ کنند.
به گفته وی موضوع سازگاری و تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم به عنوان یکی از راهبردها مطرح است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مهرماه سال جاری برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی به تصویب دولت رسید که در این برنامه هم سه محور اساسی مدنظر قرار گرفت.
وی افزود: محور نخست موضوع توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن که با رویکرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طریق بهینه سازی مصرف انرژی، تنوع بخشی به منابع انرژی و جذب کربن و مدیریت پسماند دنبال میشود، محور دوم موضوع افزایش سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم در بخشهای آب کشاورزی، بهداشت محیط، ارتقای سازگاری در بخش پایش و پیشبینی و پیش آگاهی موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم است و محور سوم هم ارتقای هماهنگی و انسجام سازمانی و دیپلماسی محیط زیست که هدف این است که با همکاری بین دستگاههای مختلف و با کمک دستگاههای اجرایی و بخشهای تخصصی دانشگاهها و مراجع علمی موضوعات، اولویتها و راهکارها تبیین شود.
وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع آب، فرونشست زمین و آلایندههایی که به نسبت آلودگی هوا ملموس نیستند، تاکید کرد: آلودگی ها عوارض جدی بر سلامت و کیفیت زندگی انسانها بر جای میگذارند. آلودگی آب و خاک و مشکلات مدیریت پسماندها از جمله دیگر چالشها است. شیرابههای تولیدشده از پسماندهای ویژه و دیگر پسماندها در گروههای پنجگانه، از جمله مشکلات دیگر محیط زیست است.