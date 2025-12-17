واکنش به درخواست رئیس سازمان غذا و دارو از طالبان برای خرید تریاک مکشوفه

مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر اینکه رییس این سازمان، در سفر دو روزه‌ای که به افغانستان داشته، به برخی مقامات طالبان پیشنهاد خرید مقادیری از تریاک مکشوفه را داده ولی طالبان این پیشنهاد را نپذیرفته است، به خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در سفر اخیر رئیس سازمان غذا و دارو به افغانستان، مسائل مرتبط با واردات داروهای حیاتی و راهکارهای جلوگیری از کمبود بررسی شد و هماهنگی‌های لازم با طرف‌های مسئول انجام گرفت.

بنا بر اعلام وی در ادامه معاونت غذا و ادویه وزارت صحت و عامه افغانستان به همراه هیأتی یک‌هفته‌ای از ۲۴ آذر ماه در ایران حضور دارند. این هیأت برای بازدید از سازمان غذا و دارو و به میزبانی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به ایران آمده و در جلسات مختلف شرکت می‌کنند تا موضوعات مهم، از جمله موارد مربوط به مواد اولیه برخی داروها، را بررسی کنند.

همچنین این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو در خصوص برگزاری تجمع اعتراضی برخی درمانگران کلینیک‌های ترک اعتیاد به دلیل کمبود شربت اوپیوم گفت: در مورد درمانگران کلینیک‌های درمان اعتیاد در روزهای اخیر، اقدامات فشرده انجام‌شده و تأمین داروهای مورد نیاز مراکز MMT یکی از اولویت‌های جدی سازمان است. هماهنگی‌های بین‌بخشی با وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شرکت‌های توزیع دارو در جریان است و تلاش می‌شود مسیرهای قانونی و اجرایی برای تأمین پایدار دارو هموار شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی تأمین داروهای خاص مراکز MMT، اقدامات ویژه‌ای برای کشت داخلی محصولات مورد نیاز نیز در حال پیگیری است و همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای افزایش ظرفیت تولید و مدیریت واردات در اولویت قرار دارد. انتظار می‌رود این اقدامات ظرف روزهای آینده بخشی از نیازهای دارویی مراکز را تأمین کند و روند خدمات درمانی بیماران به‌صورت مستمر ادامه یابد.

به گفته او پایش مستمر موجودی دارویی و جلوگیری از اختلال در تأمین داروهای حیاتی در جریان است و هماهنگی با انجمن‌های تخصصی و شرکت‌های دارویی برای مدیریت مؤثر منابع ادامه دارد.همچنین رئیس انجمن درمانگران سوءمصرف مواد نیز در جلسه ای با ما حضور داشت و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌های موجود و راهکارهای اجرایی مطرح کرد.

انتهای پیام/