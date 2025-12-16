مشاهده ۶ یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیاتوحش میاندشت
مشاهدهٔ همزمان ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیاتوحش میاندشت، همراه با تأیید موفقیت یک یوز ماده در پرورش تولههایش، امیدی تازه به بقای این گونهٔ درخطر انقراض بخشید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در پناهگاه حیاتوحش میاندشت، تعداد ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی توسط محیطبانان و همیاران محیطزیست آقایان علی حیدری، حسن پوررضوان و علی کلاته مشاهده و بهصورت مستند ثبت شد.
رضا شکاریان، مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی، با اعلام این خبر افزود: بر اساس نتایج بررسی و تطبیق تصاویر توسط کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، یکی از یوزهای مشاهدهشده مادهای با کد شناسایی TR-CH006-F موسوم به «هلیا» است که پیشتر در مرز شمالی پناهگاه حیاتوحش میاندشت ثبت و شناسایی شده بود و خوشبختانه در ثبت جدید، حضور این یوز ماده در داخل محدوده امن پناهگاه تأیید شد.
وی ادامه داد: این جابهجایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تأیید شناساییهای قبلی، نشان میدهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمههای طبیعی در داخل پناهگاه مطلوب بوده و این مادهیوز توانسته با موفقیت تولههای خود را پرورش دهد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی با اشاره به اهمیت این ثبت میدانی اظهار داشت: مشاهده همزمان چند فرد یوزپلنگ، بهویژه مادهای موفق در زادآوری، نشانهای امیدوارکننده از اثربخشی اقدامات حفاظتی، حضور مؤثر محیطبانان و پایداری نسبی زیستگاه در پناهگاه حیاتوحش میاندشت است.