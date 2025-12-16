پویش «مدرسه بساز» در غرب تهران پیگیری شد

به گزارش ایلنا، «بساز مدرسه» سکویی است که با همکاری جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شکل گرفته تا ارتباط میان همه کسانی را که دل‌نگران آینده فرزندان ایران هستند سامان دهد. این پلتفرم فرصتی فراهم می‌کند تا هر فرد، متناسب با توان خود، در ساخت و تجهیز مدارس کشور سهیم شود؛ چراکه نیکوکاری تنها به کمک مالی محدود نمی‌شود.

در قالب این پویش، امکان مشارکت نقدی در پروژه‌ها، اعلام آمادگی برای تامین نیازهای طرح‌ها، همکاری غیرنقدی از طریق اهدای کالا و خدمات، به‌کارگیری سایر توانمندی‌ها، جلب مشارکت عمومی با ایفای نقش سفیر پروژه‌ها و همچنین همکاری در اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. «بساز مدرسه» همچنین درگاهی برای پیگیری، حمایت و تسهیل ارتباط مستمر خیرین مدرسه‌ساز با نهادهای مرتبط به شمار می‌آید.

مسعود پزشکیان رییس جمهور کشور نیز در سفر به اصفهان و در جریان جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، با اقدامی نمادین و ماندگار به پویش ملی «بساز مدرسه» پیوست. او در این مراسم اعلام کرد که یک ماه از حقوق خود را به این طرح اختصاص می‌دهد و به‌صورت ماهانه نیز پنج میلیون تومان از درآمدش را به حساب پویش واریز خواهد کرد تا سهمی هر چند اندک در ساخت و تجهیز مدارس داشته باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت این حرکت ملی گفت: با آغاز این نهضت، همه باید وارد میدان شوند تا نسل آینده با آموزش با کیفیت و امکانات مناسب، فرصت رشد و شکوفایی پیدا کند.

اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران در پاسخ به این پویش ملی جلسه‌ای با هدف هم‌اندیشی و تبیین راهکارهای عملی برای احداث مدرسه وفاق ملی توسط خیرین برگزار شد که با حضور خیرین و شخصیت‌های فرهنگی کشور همراه بود.

در این جلسه سنجری رییس آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از خیرین مدرسه ساز برای حضور در این جلسه، گزارشی از فعالیت‌های مرکز آموزش و پرورش منطقه ۵ ارائه کرد این فعالیت‌ها را زمینه ساز ترویج فرهنگ و سوادآموزی در کشور عنوان کرد.

وی به کمبود مراکز آموزشی در این منطقه اشاره کرد و انتقاد کرد که چرا باید در بین ۲۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده در غرب تهران کمبود واحدهای آموزشی وجود داشته باشد. وی گفت در شهر تهران و به خصوص منطقه ۲۲ بسیاری از شرکت‌های انبوه ساز متر تعهدی ساخت مدرسه متناسب با واحدهای مسکونی نشان می‌دهند ولی خوشبختانه شخص رئیس جمهور و بسیاری از مسئولین دولت فعلی در حوزه محله‌سازی علاقه زیادی نشان می‌دهند و کارهای خوبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

سنجری در ادامه خاطر نشان کرد: از زمان روی کار آمدن دکتر پزشکیان در راس دولت جمهوری اسلامی ۱۲ پروژه عمرانی مدرسه سازی در دست اجراست و چند نمونه آن نیز تکمیل شده است.در دولت دکتر پزشکان وفاق یک شعار نیست بلکه در اکثر حوزه‌ها به خصوص مدرسه سازی به خوبی جاری و سریع شده است.

در ادامه جلسه پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران طی گزارشی از جمعیت حدود یک میلیون و 250 هزارنفری دانش آموزان شهر تهران گفت که برخلاف اذهان عمومی شهر تهران از فقیرترین مناطق کشور در حوزه سرانه آموزش و تراکم جمعیتی دانش آموزان محسوب می‌شود.

وی‌ گفت: ۲۳ درصد از مدارس در شهر تهران غیردولتی هستند ولی هنوز تراکم ۳۲ دانش آموز در هر کلاس نسبت به کل کشور عددی بالا است و باید خیرین مدرسه ساز و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در این زمینه بیشترین تمرکز را هزینه کنند.

پارسا به نقل از خیرین مدرسه ساز نکته جالب اشاره کرد که چرا با وجود تلاش آنها برای توسعه مدارس هنوز کیفیت آموزشی و حتی میانگین نمرات و معدل دانش آموزان نیز افزایش پیدا نکرده است.

آنها می‌گویند را ما برای ساخت مدارس بیشتر تلاش می‌کنیم ولی نتیجه خاصی در بالا رفتن کیفیت آموزشی دانش آموزان مشاهده نمی‌کنیم که این خلاف سیاست‌ها و و دغدغه‌های مدرسه‌سازی است.

وی خاطرنشان کرد که با وجود همه اینها هنوز ۵۰۰۰ کلاس درس جدید در شهر تهران نیاز داریم و ۹هزار کلاس نیز نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن انتقاد از بداخلاقی‌ها و بعضی رفتارهای ناشایست در تغییر کاربری زمین‌های اختصاص داده شده برای ساخت مدرسه، اظهار امیدواری کرد این رویه از سوی مراجع ذیربط برخورد شده تا سرانه آموزشی بتواند حقوق کامل خود را کسب کند.

انتهای پیام/