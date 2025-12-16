جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۹:۵۳ دقیقه صبح امروز، وقوع حادثه نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه واقع در بزرگراه بعثت، خیابان ۲۱ متری بعثت، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی شامل یک گروه حریق و دو گروه کامل هزمت که به‌صورت تخصصی در زمینه حوادث شیمیایی فعالیت می‌کنند، به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در کمتر از دو دقیقه به محل حادثه رسیدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد در بخشی مسقف از کارخانه، یک مخزن ۱۷ کیلویی گاز آمونیاک که وظیفه تأمین گاز برای تجهیزات برودتی و سردخانه را داشته، از ناحیه اتصالات دچار نشتی شده است. خود مخزن سالم بود اما نشتی از یکی از اتصالاتی که گاز از آن به شبکه برودتی تزریق می‌شد، رخ داده و در لحظات ابتدایی شدت آن نسبتاً زیاد بود.

ملکی ادامه داد: خوشبختانه محل حادثه به فضای باز راه داشت و نگرانی جدی بابت تجمع گاز در محیط بسته وجود نداشت. نیروهای آتش‌نشانی به‌همراه گروه‌های هزمت، با استفاده از لباس‌ها و تجهیزات ویژه و با رعایت کامل اصول ایمنی وارد محل شدند و موفق شدند مخزن و شبکه انتقال را ایمن‌سازی کرده و از ادامه نشت گاز آمونیاک جلوگیری کنند.

سخنگوی آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: در پایان، محل حادثه برای انجام بررسی‌های تخصصی‌تر و تعمیرات کامل به مسئولان و مالک کارخانه تحویل داده شد و عملیات در ساعت ۱۱:۵۷ دقیقه به پایان رسید.









وی گفت: در برخی کارخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی مانند استخرها، و حتی مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها از مواد شیمیایی مختلفی مانند آمونیاک یا کلر استفاده می‌شود که در صورت نشت می‌توانند سلامت افراد را به‌طور جدی به خطر بیندازند. در چنین شرایطی، گروه‌های تخصصی هزمت و نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام می‌شوند، چراکه این حوادث کاملاً تخصصی هستند.

ملکی در پایان تأکید کرد: از تمامی افرادی که با این مواد کار می‌کنند درخواست می‌کنم حتماً آموزش‌های ایمنی لازم را فرا بگیرند و در نگهداری، حمل‌ونقل و تزریق این مواد نهایت دقت را داشته باشند. در صورت بروز حادثه نیز افراد باید فوراً از محل دور شوند، در صورت امکان درهای بخش‌های مسقف را ببندند تا از انتشار گاز جلوگیری شود، محیط را تخلیه کنند و سریعاً با نیروهای آتش‌نشانی و امدادی تماس بگیرند.

