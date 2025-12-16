پیگیری مشکلات دارویی مراکز درمان سوءمصرف مواد

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدامات فشرده انجام‌شده در روزهای اخیر، از پیگیری موضوع تأمین دارو از مسیرهای مختلف خبر داد و گفت: در سفر اخیر به افغانستان نیز این موضوع به‌طور جدی دنبال شده و در همین راستا، صدور مجوز صادرات داروهای مرتبط با درمان سوءمصرف مواد در دستور کار قرار ندارد.

در ادامه، محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تشریح شرایط بیماران مراجعه‌کننده به مراکز MMT، به چالش‌های ناشی از کمبود برخی اقلام دارویی اشاره کرد و گفت: تداوم این وضعیت می‌تواند تنش‌هایی را در روند ارائه خدمات درمانی ایجاد کند. وی بر ضرورت تسریع در رفع این معضل و تأمین به‌موقع داروهای مورد نیاز این مراکز تأکید کرد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو همچنین از هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای بررسی امکان کشت محصولات مورد نیاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات راهگشا، بخشی از داروی مراکز درمان سوءمصرف مواد در روزهای آینده تأمین شود.

در این جلسه، رئیس انجمن درمانگران سوءمصرف مواد نیز حضور داشتند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌های موجود و راهکارهای اجرایی مطرح کردند.

