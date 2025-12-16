خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوحدی خبر داد:

شناسایی بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر

شناسایی بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر
کد خبر : 1728572
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر بر اساس شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان شناسایی شده‌اند؛ نخبگانی که نه به دلیل فرزند شهید یا جانباز بودن، بلکه به واسطه توان علمی و تخصصی خود مورد توجه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه برج فناوری و نوآوری ایثار و شاهد با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.

 سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ابتدای مراسم افتتاحیه گفت: امروز شاهد یک توفیق بزرگ هستیم که برای نخستین‌بار یک اتفاق بی‌سابقه در حوزه نوآوری و فناوری جامعه شاهد و ایثارگران رقم خورده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی بنیاد، برگزاری نشست‌های تخصصی با جامعه نخبگان است و این نشست‌ها علاوه بر مرکز، در استان‌ها نیز برگزار می‌شود و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر بر اساس شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان شناسایی شده‌اند؛ نخبگانی که نه به دلیل فرزند شهید یا جانباز بودن، بلکه به واسطه توان علمی و تخصصی خود مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اوحدی در ادامه تصریح کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه‌ها، تنها هفت ماه بعد شاهد اجرایی شدن آن‌ها بودیم که این موضوع بیانگر جدیت در عبور از مرحله ایده‌پردازی و ورود به عرصه عمل است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که پیگیری ایده‌ها باید از مرحله برنامه‌ریزی تا تحقق و اجرا دنبال شود، چرا که ۵۰ درصد مسیر مربوط به ایده و برنامه است اما بخش دشوارتر، تحقق و عملیاتی شدن آن‌هاست و این مسیر باید تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری شود.

اوحدی خاطرنشان کرد: ایشان همچنین رمز عبور از گردنه‌های سخت را بهره‌گیری از دو ظرفیت دین و دانش عنوان کردند و بر لزوم تلاش مضاعف برای عبور از فضای ایده و رسیدن به اجرا تأکید داشتند.

وی در پایان به جایگاه علم در آموزه‌های دینی اشاره کرد و گفت: در تعالیم اسلامی، علم بالاترین شاخص رشد و کمال انسان معرفی شده است و پیامبر اکرم (ص) علم را معیار ارزیابی انسان‌ها برای رسیدن به قله‌های کمال دانسته‌اند. امیدواریم آغاز این مسیر، زمینه‌ساز تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور باشد.

همچنین در ادامه مراسم، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش اظهار کرد: ما اسفند ماه روز شهید به بنیاد شهید آمدیم و با نخبگان دیداری داشتیم، وعده برج علم و فناوری همان زمان مطرح شد، قرار شد ساختمانی در اختیار ما قرار گیرد و قول دادیم دو برج دیگر در استانها مهیا کنیم، پیگیر هستیم در استان های خراسان رضوی و اصفهان این برجها را داشته باشیم، چون اعتقاد داریم استانهای ما هم باید این شرایط را داشته باشند و این دو استان بیشترین شرکتهای دانش بنیان را دارا هستند. دید درستی است که بنیاد شهید پیگیری می کند. 

وی ادامه داد: بخش دوم ماجرا این است که حداقل تا سی سال در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد تا نخبگان شاهد و ایثارگر از آن بهره مند شوند. 

او همچنین پشتیبانی این اکوسیستم را مربوط به دانشگاه شاهد دانست و گفت: فکر می کنم بزودی زنجیره را تشکیل خواهیم داد و برج نوآوری و فناوری خوب تشکیل خواهد شد. صنایع خلاق هم در کنار اکوسیستم دانشگاه دیده شده و ما خوشحالیم همه فعالیتها کنار هم خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری