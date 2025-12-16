اوحدی خبر داد:
شناسایی بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر بر اساس شاخصهای بنیاد ملی نخبگان شناسایی شدهاند؛ نخبگانی که نه به دلیل فرزند شهید یا جانباز بودن، بلکه به واسطه توان علمی و تخصصی خود مورد توجه قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه برج فناوری و نوآوری ایثار و شاهد با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.
سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ابتدای مراسم افتتاحیه گفت: امروز شاهد یک توفیق بزرگ هستیم که برای نخستینبار یک اتفاق بیسابقه در حوزه نوآوری و فناوری جامعه شاهد و ایثارگران رقم خورده است.
وی افزود: یکی از برنامههای اصلی بنیاد، برگزاری نشستهای تخصصی با جامعه نخبگان است و این نشستها علاوه بر مرکز، در استانها نیز برگزار میشود و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار نخبه شاهد و ایثارگر بر اساس شاخصهای بنیاد ملی نخبگان شناسایی شدهاند؛ نخبگانی که نه به دلیل فرزند شهید یا جانباز بودن، بلکه به واسطه توان علمی و تخصصی خود مورد توجه قرار گرفتهاند.
اوحدی در ادامه تصریح کرد: پس از امضای تفاهمنامهها، تنها هفت ماه بعد شاهد اجرایی شدن آنها بودیم که این موضوع بیانگر جدیت در عبور از مرحله ایدهپردازی و ورود به عرصه عمل است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که پیگیری ایدهها باید از مرحله برنامهریزی تا تحقق و اجرا دنبال شود، چرا که ۵۰ درصد مسیر مربوط به ایده و برنامه است اما بخش دشوارتر، تحقق و عملیاتی شدن آنهاست و این مسیر باید تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت پیگیری شود.
اوحدی خاطرنشان کرد: ایشان همچنین رمز عبور از گردنههای سخت را بهرهگیری از دو ظرفیت دین و دانش عنوان کردند و بر لزوم تلاش مضاعف برای عبور از فضای ایده و رسیدن به اجرا تأکید داشتند.
وی در پایان به جایگاه علم در آموزههای دینی اشاره کرد و گفت: در تعالیم اسلامی، علم بالاترین شاخص رشد و کمال انسان معرفی شده است و پیامبر اکرم (ص) علم را معیار ارزیابی انسانها برای رسیدن به قلههای کمال دانستهاند. امیدواریم آغاز این مسیر، زمینهساز تحولی جدی در حوزه فناوری و نوآوری کشور باشد.
همچنین در ادامه مراسم، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش اظهار کرد: ما اسفند ماه روز شهید به بنیاد شهید آمدیم و با نخبگان دیداری داشتیم، وعده برج علم و فناوری همان زمان مطرح شد، قرار شد ساختمانی در اختیار ما قرار گیرد و قول دادیم دو برج دیگر در استانها مهیا کنیم، پیگیر هستیم در استان های خراسان رضوی و اصفهان این برجها را داشته باشیم، چون اعتقاد داریم استانهای ما هم باید این شرایط را داشته باشند و این دو استان بیشترین شرکتهای دانش بنیان را دارا هستند. دید درستی است که بنیاد شهید پیگیری می کند.
وی ادامه داد: بخش دوم ماجرا این است که حداقل تا سی سال در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد تا نخبگان شاهد و ایثارگر از آن بهره مند شوند.
او همچنین پشتیبانی این اکوسیستم را مربوط به دانشگاه شاهد دانست و گفت: فکر می کنم بزودی زنجیره را تشکیل خواهیم داد و برج نوآوری و فناوری خوب تشکیل خواهد شد. صنایع خلاق هم در کنار اکوسیستم دانشگاه دیده شده و ما خوشحالیم همه فعالیتها کنار هم خواهد بود.