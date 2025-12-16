حق نداریم از جیب مردم نطق سیاسی و انتخاباتی کنیم

به گزارش ایلنا، احمد صادقی در سیصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: امروز در خصوص برآورد هزینه‌های یک جلسه شورای شهر که عضو و خزانه دار محترم شورا جناب آقای کاشانی مبلغ اعلامی در مصاحبه بنده را رد کردند و با محاسبات مبلغی دیگر را اعلام کردند چند نکته بگویم؛ بنده کارشناس مالی نیستم تحصیل کرده رشته حقوق هستم طبیعتاً باید محاسبات را مستند به یک نظر کارشناسی مبتنی بر قیمت تمام شده اعلام می‌کردم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ این شاخص گزاری توسط آقای دکتر سالاری پژوهشگر اقتصادی که تمرکز اصلی وی بر اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری است ارائه و در رسانه های آن دوره اعلام شد.

صادقی افزود: در این گزارش چهارچوب شاخص قیمت تمام شده هر جلسه شورای شهر تهران به عنوان یک معیار عینی مطرح می‌شود. این شاخص بر پایه نظریه‌های اقتصادی طراحی شده و مصوبات شورای شهر را به عنوان کالای نهایی این نهاد در نظر می‌گیرد.

صادقی در ادامه اظهار داشت: این عدد و رقم نه تنها در آن زمان رد نشد بلکه در سال ۱۴۰۱ توسط عضو محترم شورا جناب آقای امانی مجدداً تکرار شد و در آن زمان نیز سانه‌ای شد همین که چرا نظر جناب آقای امانی پاسخی داده نشد و به نظر بنده واکنش نشان داده شده است خود جای تأمل دارد.

صادقی همچنین خاطرنشان ساخت: بنده این رقم اعلامی را به سامانه‌هایی که سرویس محاسبه تورم آنلاین بر اساس شاخص رشد تورم مراجع رسمی با لحاظ سال مبدا و محاسبه آن در سال مقصد را دارند؛ وارد کردم و آنها بر اساس نرخ رشد تورم مبلغ بیش از ۷ میلیارد تومان برای هر جلسه در سال ۱۴۰۴ را محاسبه کردند.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: در نظر اول این عدد هم قابل قبول است ، چرا که در ابتدای امر می‌توان با محاسبه‌ای ساده قیمت دو ساختمان چند ده هزار متری و تعداد زیاد کارکنان که در آن مستقر هستند به این مبلغ رسید و نیازی به محاسبه قیمت‌ چای یا بیسکویت و شکلات شورا نیست!

صادقی ادامه داد: نکته‌ای که در مصاحبه بنده به آن کمتر توجه شد و انتظار می‌رفت که ریاست و خزانه‌دار محترم شورا به آن بیشتر توجه می‌کردند و در این بابت تذکر لازم را به خودمان می‌دادیم این بود که شورا با هر هزینه‌ای چه یک تومان چه چند میلیارد تومان اداره شود همه آن از جیب مردم تهران است و ما حق نداریم از جیب مردم، وقت گرانبهای شورا را برای مقاصدی غیر از مشکل گشایی برای شهر و شهروندان استفاده کنیم!

وی افزود: ما حق نداریم با سیاه‌نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم! ما حق نداریم در شورا نطق انتخاباتی برای دیدن خودمان کنیم!

صادقی گفت: اگر مدعی هستیم که ماموریت نظارتی داریم به کف خیابان برویم، به مناطق وسازمان‌ها و شرکت‌ها برویم و پا به پای مدیران اجرایی برویم و اگر نیاز بود تذکر لازم را به آنها بدهیم.

صادقی یادآور شد: چطور برخی از اعضای محترم شورا که حتی در یکی از ۱۹۵ افتتاحیه‌های این ۴ سال شهرداری تهران شرکت نکرده است؛ در صحن شورا ادعای کم کاری می‌کند! انشاءالله در جلسات بعدی گزارشی از حکمرانی مشارکتی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران را در صحن شورا ارائه می‌دهم تا بدانیم که در این دوره شورا کار شده است و دیگران روایت ساختند و مردم داور نهایی هستند.

انتهای پیام/