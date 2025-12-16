خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرهنگ همه‌خانی خبر داد:

فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خدمت شهروندان

فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خدمت شهروندان
کد خبر : 1728530
لینک کوتاه کپی شد.

سرهنگ علی همه‌خانی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر مشاوره‌های تخصصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس در سطح پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی همه‌خانی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر مشاوره‌های تخصصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس در سطح پایتخت خبر داد.

وی اظهار داشت: مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در حوزه‌های روان‌شناسی، مشاوره خانواده و مددکاری اجتماعی، با رویکردی پیشگیرانه و اجتماعی‌محور، به شهروندان خدمات تخصصی ارائه می‌دهند و تلاش می‌کنند بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش از ورود به فرآیندهای قضایی و انتظامی، به‌صورت اصولی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فاتب افزود: این مراکز خدماتی همچون مشاوره فردی، خانوادگی و زناشویی، تربیتی، اجتماعی و روان‌شناختی را با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ کرامت مراجعان ارائه می‌کنند و نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارند.

سرهنگ همه‌خانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مناطق مختلف شهر تهران فعال هستند، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت مشاوره، راهنمایی و تعیین وقت مراجعه، با شماره تماس ۰۹۶۵۸۰ ارتباط برقرار کنند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات مشاوره‌ای پلیس، گامی مهم در مسیر تحقق امنیت پایدار، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت تعامل سازنده میان پلیس و شهروندان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری