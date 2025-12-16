وزیر علوم:
اکنون در تنازع میان تولید مقاله و حل مسائل کشور گرفتار شدهایم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هماکنون در تنازع میان تولید مقاله و حل مسایل کشور گرفتار شدهایم. مگر بدون حضور در جهان علم و تولیدات علمی در قالب مقاله میتوانیم مسائل کشور را حل کنیم؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز سهشنبه ۲۵ آذر در بیستوششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیدهی کشور به مناسبت هفتهی پژوهش و فناوری به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مورد سوالاتی مانند چگونگی پاسخ به مسائل کشور قرار دارند.
وی افزود: در تحلیل نسلهای مختلف دانشگاه باید به تغییر ماهیت توجه کنیم. اگر این ماهیت تغییر نکند، تنها ساختارها تغییر میکنند که فایدهای ندارد. در دانشگاه کارآفرین و تحولیافته، دانشجویان اصلیترین سرمایهی دانشگاه هستند و قدر اساتید دیده میشود. نهادها و سازمانهای مختلف نیز باید از فضای علمی کشور حمایت کنند تا تغییر در دانشگاه به ثمر برسد.
در ادامهی مراسم سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن اشاره به یاد خاطرهی جنگ ۱۲ روزه و تبریک هفتهی پژوهش گفت: چرا به پژوهش نیاز داریم؟ هنوز ما جایگاه و اهمیت پژوهش را به درستی درک نکردهایم.
وی ضمن اشاره با شکست ایران از روسیه در دوران قاجار ابراز کرد: مواجههی عباس میرزا با شکست در جنگ با روسیه، باعث شد که او بپرسد چرا شما (روسها) این برتری را نسبت به ما دارید؟ عباس میرزا به این نتیجه میرسد که به علم و آیندهنگری نیاز داریم و افرادی را به خارج از کشور اعزام کرد.
او در ادامه گفت: برای توسعه کشور به توسعهی علمی نیاز داریم که این علم بدون پژوهش امکانپذیر نیست. ما دو هدف برای پژوهش مشخص کردیم؛ یکی تولید علم و دیگری حل مسائل کشور. هماکنون در تنازع میان تولید مقاله یا حل مسایل کشور گرفتار شدهایم. مگر بدون حضور در جهان علم و تولیدات علمی در قالب مقاله میتوانیم مسائل کشور را حل کنیم؟
سیمایی ادامه داد: مثلا در عرصهی هوش مصنوعی بدون تحقیقات بنیادین مگر ممکن است که توسعهای رخ دهد؟ ما نباید در این تنازع قرار بگیریم چرا که هم حل مسائل کشور و هم تولید مقاله و علم، مکمل یکدیگرند.
وی با اشاره به چالشها در زمینهی پژوهش در کشور اذعان کرد: این مشکلات شامل ارتباطات بینالمللی نزدیک به صفر، خارجی ستیزی، کمبود حمایت از پژوهشگران و امکانات ناکافی در زمینهی پژوهش میشود در حالی که توسعه علمی در خلا و خلوت شکل نمیگیرد و نیاز به ارتباط دارد.
او تاکید کرد: با همهی این چالشها تلاش میکنیم این مشکلات حل شود. زیرساختهای دانشگاهها تضعیف شده است ولی با این وجود هنوز زیرساختهای گذشته را دارد.
او در ادامه با اشاره به حمایتهای مالیاتی از سرمایهگذاری در تحقق و پژوهش دانشگاهها که اخیرا صورت گرفته است، گفت: با این کار هم دانشگاه و هم صنعت توسعه پیدا میکند. صنعت بدون توسعه و پیشرفت نمیتواند دوام یابد و دانشگاه به توسعه زیرساختها و ارتباط با صنعت نیاز دارد که این کار باعث شد این رابطه میان صنعت و دانشگاه تسهیل شود.
سیمایی عنوان کرد: تلاش می کنیم تا از ۵۰۰۰ استاد و دانشجو در زمینهی پژوهشی حمایت کنیم. این تعداد در سال اول است و با تامین اعتبارات در سالهای آتی بیشتر هم خواهد شد.
وی در آخر تاکید کرد: ما از صحنهی دنیا دور افتادهایم، اما هنوز در عرصهی علم میتوانیم با جهان ارتباط داشته باشیم تا حداقل در حوزههای فناوری از جهان عقب نمانیم. به این منظور برنامهای برای اعزام ۲۰۰۰ نفر از اساتید و پژوهشگران به فرصتهای مطالعاتی خارج کشور تدوین کردهایم تا همراه با حمایت مالی از این افراد از قافلهی علم عقب نمانیم. برای ماندن، به علم نیاز داریم.