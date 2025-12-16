قطع برق در صحن شورای شهر تهران + فیلم
در حین سخنان عضو شورای شهر تهران در صحن شورا برق رفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز -سه شنبه- در جلسه علنی شورای شهر تهران، همزمان با ارائه تذکر شفاهی توسط یکی از اعضا، قطعی برق رخ داد که موجب خاموشی چراغهای صحن شد.
در پی این اتفاق، اگرچه سیستم صوتی و میکروفونها همچنان فعال بودند و جلسه به صورت صوتی ادامه یافت، اما «مریم اردبیلی»، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، که قصد داشت با استفاده از پروژکتور توضیحاتی را ارائه دهد، به دلیل قطعی برق و عدم کارکرد تجهیزات تصویری، نتوانست ارائه خود را به صورت کامل و طبق برنامه انجام دهد.